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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 кві, 2018 07:48
Вся Глубочиская промка распродается, ул. Фрунзе, Нижняя Теличка (можно построить супер новопечерские липки), Комсомольский парк можно застроить, обжить так сказать Южный мост с правого берега. Мест в Киеве немеряно, не все собственники просто готовы морально 50 этажных домов настроить. Есть проект застройки завода им.Лепсе уже лет десять как собственник имеет, но строить не решился. Так что новая недвижимость будет поставляться все время.
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:11
innamax2008
Но не по бросовой цене(сбивающей в аут цену вторички вокруг стройки).
Модные МОПы с тёлами и паркинг на 50 машин для 1000 жильцов конечно сделают.
И не забывайте, что все эти Лёвы Парцхаладзы строят не за свои, и чужие они уж очень тырить любят(через прокладки, завышение объёмов, покупку унитазов(обобщённо) по цене хорошей джакузи и т.д. и т.п.).
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:50
Вам вискарь не полагается. За вами ещё должок за список "хорошие доме в хорошем месте" где идёт буит даражай, несмотря что основная масса объектов на КРЖН дешевеет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не знаю какая практика на сегодня с появлением ЦНАПов и реестров недвижимости, но раньше было так. Согласно закону, можно и нужно зарегистрировать место проживания на основании договора аренды. Это обязанность арендатора (не арендодателя), если он там постоянно проживает. Паспортистки требовали в дополнение к договору аренды принести оригиналы правоустанавливающих документов. В законе этого нет, насколько правомерно не знаю. С точки зрения здравого смысла это имеет право на жизнь, так как обычный договор аренды это бумажка, подлинность которой никто проверять не будет. Я могу такую на коленке написать на любую квартиру.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:12
цоколь, концепт дізайна сральніка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Посмотрите на Баффета. Инвестор? Инвестор. То, что вы написали, относится не к инвесторам, а к спекулянтам.
По каким ценам?
В Лондоне тоже выдают, а цены повыше, чем у нас. Время низких зарплат проходит у нас на глазах. Выросшая себестоимость строительства уже приводит к росту цен на котлованы и сворачиванию новых проектах.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:24
В Польщі канало на ура. Теоретично можна було запросити прийти власника (я на всяк випадок просив написати в договорі, що власник не проти реєстрації, але в ужонді казали, що це зайве, і так зареєстрували б), а на практиці ніхто ніколи не вимагав (як і нести правонаступні документи).
Приносиш договір оренди, і вуаля - реєстрація на термін дії договору. Можна ще отримати довіду про реєстрацію заплативши 17 злотих, щоб потім пред"являти в різних держустановах.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:27
Учотка Влад422 третій год строчить "дно минуло", а оно с кожним разом всьо нижче і нижче.
Крім того учотка Влад422 заганяла лошков в піраміду Оркади.
П.С.
на оКРЖН затарка навєсом,
стройки останавлюцца\заморажуйоцца, но цену (не падає, але і не росте) шарамиги дєржать на новоговнострой зубами,
цікаво наскільки моцні їх яйца продержать цєни: до літа, до осені, до виборов, до девала???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:31
нажав "скарга", так я тєма праписки бєзхатчєнков-понаєхов імєт другую вєтку абсуждєнія.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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