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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 866867868869870>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:36

барабашов Сейчас главное не построить, а продать. Маркетинг - вмуровать в пол МОПа в новострое пару HD телеков и народ поведется купит недвигу построеную непонятно где, как, кем и из чего. Главное маркетинг. А то, что в Киеве все номальное построено до 1956 года, особенно дома на Крещатике облицованные гранитными плитами (там во многих МОПах итальянская плитка и немецкие лифты). Солько стоит построить такого уровня дома сейчас? А на Терещенковской и Толстого есть дома 1908 - 1914 года с мраморными лестницами в МОПах и отменной звукоизоляцией от строителей(тех строителей). Неохрущи на ПОХе, как бизнес, убыточная инвестиция в готовое на долгосрок (под аренду). Купил на этапе котлована продал по мере готовности и забыл. Хорошо если достроили. Не все инвестиции на этапе котлована достроились.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:39

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  Iskander написав:А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом?
Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется?

Не знаю какая практика на сегодня с появлением ЦНАПов и реестров недвижимости, но раньше было так. Согласно закону, можно и нужно зарегистрировать место проживания на основании договора аренды. Это обязанность арендатора (не арендодателя), если он там постоянно проживает. Паспортистки требовали в дополнение к договору аренды принести оригиналы правоустанавливающих документов. В законе этого нет, насколько правомерно не знаю. С точки зрения здравого смысла это имеет право на жизнь, так как обычный договор аренды это бумажка, подлинность которой никто проверять не будет. Я могу такую на коленке написать на любую квартиру.

нажав "скарга", так я тєма праписки бєзхатчєнков-понаєхов імєт другую вєтку абсуждєнія.

Учётка влад опять "положила прибор" на правила форума. Теперь она офтопит.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:42

  innamax2008 написав:барабашов Сейчас главное не построить, а продать. Маркетинг - вмуровать в пол МОПа в новострое пару HD телеков и народ поведется купит недвигу построеную непонятно где, как, кем и из чего. Главное маркетинг. А то, что в Киеве все номальное построено до 1956 года, особенно дома на Крещатике облицованные гранитными плитами (там во многих МОПах итальянская плитка и немецкие лифты). Солько стоит построить такого уровня дома сейчас? А на Терещенковской и Толстого есть дома 1908 - 1914 года с мраморными лестницами в МОПах и отменной звукоизоляцией от строителей(тех строителей). Неохрущи на ПОХе, как бизнес, убыточная инвестиция в готовое на долгосрок (под аренду). Купил на этапе котлована продал по мере готовности и забыл. Хорошо если достроили. Не все инвестиции на этапе котлована достроились.

Приведите плз пример такого новостроя, где модные МОПы в ж-пе мира, сами дома построены из говна и палок и народ гребет. То, что обсуждалось на этой ветке: всякие ЦП, РТ, ТТ, БФ, Тетрисы и т.д. под это описание явно не подходят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:45

  flyman написав:прошу заценити дизайнерський концепт сральніка (розумна критика вітається)

Одно слово: акуенно! Сразу хочется присесть и посрать. Единственное, что не очень понравилось: подиум у унитаза кажется слишком воздушным. Оно, конечно, красиво, но как-то немного стремно - вдруг не выдержит в ответственный момент.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:51

airmax78 Дипломат холл (правда построен давненько из хороших материалов, донецкие строили как для себя и место соответствующее не хватает террикона) на Жилянской между жд и сплошной пробкой по будням и газовой колонкой через дорогу. Еще не достроили, но строят "Манхетен", реально ж*** мира в прицентралье, на развязке Воздухофлотского моста и все, что построили на Глубочицкой. Вчера там проезжал,проехать там в воскресенье еще ничего, но выйти там из машины противно.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Пон 16 кві, 2018 09:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:унитаза кажется слишком воздушным


как на облаке будет...)

П.С. Флай, сральник зачётный....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, а ты сейчас для себя или под аренду делаешь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:55

  airmax78 написав:
  flyman написав:прошу заценити дизайнерський концепт сральніка (розумна критика вітається)

Одно слово: акуенно! Сразу хочется присесть и посрать.
...


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Аирмакс, настроение сразу на 5 баллов!
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:00

  airmax78 написав:Флай, а ты сейчас для себя или под аренду делаешь?


Мне было бы жалко сдавать - а вдрух испортють? Скока души вложено :mrgreen:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:01

  airmax78 написав:Флай, а ты сейчас для себя или под аренду делаешь?

100% для себя!
Накуа под аренду такие сложные и дорогие решения.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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