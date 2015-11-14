Додано: Пон 16 кві, 2018 09:36

барабашов Сейчас главное не построить, а продать. Маркетинг - вмуровать в пол МОПа в новострое пару HD телеков и народ поведется купит недвигу построеную непонятно где, как, кем и из чего. Главное маркетинг. А то, что в Киеве все номальное построено до 1956 года, особенно дома на Крещатике облицованные гранитными плитами (там во многих МОПах итальянская плитка и немецкие лифты). Солько стоит построить такого уровня дома сейчас? А на Терещенковской и Толстого есть дома 1908 - 1914 года с мраморными лестницами в МОПах и отменной звукоизоляцией от строителей(тех строителей). Неохрущи на ПОХе, как бизнес, убыточная инвестиция в готовое на долгосрок (под аренду). Купил на этапе котлована продал по мере готовности и забыл. Хорошо если достроили. Не все инвестиции на этапе котлована достроились.