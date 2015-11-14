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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:36
барабашов Сейчас главное не построить, а продать. Маркетинг - вмуровать в пол МОПа в новострое пару HD телеков и народ поведется купит недвигу построеную непонятно где, как, кем и из чего. Главное маркетинг. А то, что в Киеве все номальное построено до 1956 года, особенно дома на Крещатике облицованные гранитными плитами (там во многих МОПах итальянская плитка и немецкие лифты). Солько стоит построить такого уровня дома сейчас? А на Терещенковской и Толстого есть дома 1908 - 1914 года с мраморными лестницами в МОПах и отменной звукоизоляцией от строителей(тех строителей). Неохрущи на ПОХе, как бизнес, убыточная инвестиция в готовое на долгосрок (под аренду). Купил на этапе котлована продал по мере готовности и забыл. Хорошо если достроили. Не все инвестиции на этапе котлована достроились.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:39
Учётка влад опять "положила прибор" на правила форума. Теперь она офтопит.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:42
Приведите плз пример такого новостроя, где модные МОПы в ж-пе мира, сами дома построены из говна и палок и народ гребет. То, что обсуждалось на этой ветке: всякие ЦП, РТ, ТТ, БФ, Тетрисы и т.д. под это описание явно не подходят.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:45
Одно слово: акуенно! Сразу хочется присесть и посрать. Единственное, что не очень понравилось: подиум у унитаза кажется слишком воздушным. Оно, конечно, красиво, но как-то немного стремно - вдруг не выдержит в ответственный момент.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:51
airmax78 Дипломат холл (правда построен давненько из хороших материалов, донецкие строили как для себя и место соответствующее не хватает террикона) на Жилянской между жд и сплошной пробкой по будням и газовой колонкой через дорогу. Еще не достроили, но строят "Манхетен", реально ж*** мира в прицентралье, на развязке Воздухофлотского моста и все, что построили на Глубочицкой. Вчера там проезжал,проехать там в воскресенье еще ничего, но выйти там из машины противно.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Пон 16 кві, 2018 09:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Флай, а ты сейчас для себя или под аренду делаешь?
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:55
Аирмакс, настроение сразу на 5 баллов!
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:00
Мне было бы жалко сдавать - а вдрух испортють? Скока души вложено
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:01
100% для себя!
Накуа под аренду такие сложные и дорогие решения.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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