Додано: Пон 16 кві, 2018 10:29

Флай, спасибо! Я так давно не смеялся. Кстати, а что это за оранжевое ответвление от канализационной трубы? В целом по дизайн-проекту: поднимать стяжку по всей площади санузла нет смысла - пустая трата материала и занижение потолка. Сделать подиум непосредственно под троном Гондора и небольшие площадки для ног - чтобы у короля ноги не свисали. Трубы все оставить так - чтобы было удобно обслуживать. То, что кран торчит - это ничего страшного. Для арендаторов на бачок наклеить лист А4 с предупреждением "На кран не облокачиваться" (на трех языках, обязательно на английском - мало ли кто снимет).