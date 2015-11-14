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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 867868869870>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:04

о ситуации вокруг бывшего завода радикал, где укрбуд собирается строить свой урбан парк

https://dengi.informator.ua/2018/04/03/ ... eshhatika/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:14

  airmax78 написав:Флай, а ты сейчас для себя или под аренду делаешь?

якщо до мая не сдам в аренду, то думаю, що буде "для сібя" (уже було два просмотра, но до сральніка)
Кста, начитавшись про ріст арєнди і толпи бєзхатніх Мольвін подняв арєнду на 150 грн.
І це ще "по божескі", так як не учтєно пакращення сральніком.
Жду как отрєагірують індекси бомбєра, ріалта і домік-нєта (вангую тренд не менше 10% ріста за апріль).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 16 кві, 2018 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:15

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:
  Первый написав:2. Когда забанят Захара за ложь и оскорбления Влада? сертификат был предоставлен.

По фактам предоставленым владом была инфа. Надо чаще топик читать возмущающийся вы наш.

Я тоже пропустил. Можно ссылку на пост с извинениями?
Вы обозвали человека лжецом и потребовали доказательств, которые были предоставлены.
Жду.

Ты чего обратно мухлюешь - сказано было что я выкладывал в сообщении оценку информации от тебя? В моём сообщении я не говорил что я извинялся.
"Поздравляю Вас господин Соврамши" "С" (М. Булгаков. " Мастер и Маргаритта")
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, спасибо! Я так давно не смеялся. Кстати, а что это за оранжевое ответвление от канализационной трубы? В целом по дизайн-проекту: поднимать стяжку по всей площади санузла нет смысла - пустая трата материала и занижение потолка. Сделать подиум непосредственно под троном Гондора и небольшие площадки для ног - чтобы у короля ноги не свисали. Трубы все оставить так - чтобы было удобно обслуживать. То, что кран торчит - это ничего страшного. Для арендаторов на бачок наклеить лист А4 с предупреждением "На кран не облокачиваться" (на трех языках, обязательно на английском - мало ли кто снимет).
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:30

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, а ты сейчас для себя или под аренду делаешь?

якщо до мая не сдам в аренду, то думаю, що буде "для сібя" (уже було два просмотра, но до сральніка)
Кста, начитавшись про ріст арєнди і толпи бєзхатніх Мольвін подняв арєнду на 150 грн.
І це ще "по божескі", так як не учтєно пакращення сральніком.
Жду как отрєагірують індекси бомбєра, ріалта і домік-нєта (вангую тренд не менше 10% ріста за апріль).


Чувствуется наслаждение владением бетоном. Это не бумажки. Это БЕТОН. Индексы на этот объект отреагируют феерически:-)

А мне нравятся винтажные дома хрущевской эпохи.
Там даже кондиционеры не нужны!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:31

  airmax78 написав:Флай, спасибо! Я так давно не смеялся. Кстати, а что это за оранжевое ответвление от канализационной трубы? В целом по дизайн-проекту: поднимать стяжку по всей площади санузла нет смысла - пустая трата материала и занижение потолка. Сделать подиум непосредственно под троном Гондора и небольшие площадки для ног - чтобы у короля ноги не свисали. Трубы все оставить так - чтобы было удобно обслуживать. То, что кран торчит - это ничего страшного. Для арендаторов на бачок наклеить лист А4 с предупреждением "На кран не облокачиваться" (на трех языках, обязательно на английском - мало ли кто снимет).

От крана пустить шланг и толкнуть схему как унитаз-биде. Сразу +100500 к привлекательности объекта
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:33

  Faceless написав:От крана пустить шланг и толкнуть схему как унитаз-биде. Сразу +100500 к привлекательности объекта

Гигиенический душ есть в проекте. Он должен быть от крана с теплой водой. Как его реализовать в этом проекте - еще надо подумать.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:34

  airmax78 написав:Флай, спасибо! Я так давно не смеялся. Кстати, а что это за оранжевое ответвление от канализационной трубы? В целом по дизайн-проекту: поднимать стяжку по всей площади санузла нет смысла - пустая трата материала и занижение потолка. Сделать подиум непосредственно под троном Гондора и небольшие площадки для ног - чтобы у короля ноги не свисали. Трубы все оставить так - чтобы было удобно обслуживать. То, что кран торчит - это ничего страшного. Для арендаторов на бачок наклеить лист А4 с предупреждением "На кран не облокачиваться" (на трех языках, обязательно на английском - мало ли кто снимет).

ти не поняв, вєнтіль за бачком,
а той кран що торчить, він з часом відріжеться разом із тройніком після підключення бойлєра, то був "технічний" кран для отбора води.
Так вийшло, що він поки що почті органічно вписався в концепт.

Вопрос, чи є смисл поднять трон повише?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:40

flyman По-выше - это всегда хорошо. О чем бы ни шла речь. Если есть техническая возможность - надо поднимать (ИМХО). Сразу, правда, возникает небольшая проблема: придется срезать трубу с краном для временного отбора воды. Но на то она и временная. Ну и если поднимать, то не выше чем на 30-50 см. Выше - уже будет неудобно пользоваться.
Зато какая панорама будет открываться с трона, расположенного на высоте в 50 см над уровнем пола... И как со свистом в него будет все улетать.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:44

прекращайте кормить тролля
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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