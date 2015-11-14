Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:flyman По-выше - это всегда хорошо. О чем бы ни шла речь. Если есть техническая возможность - надо поднимать (ИМХО). Сразу, правда, возникает небольшая проблема: придется срезать трубу с краном для временного отбора воды. Но на то она и временная. Ну и если поднимать, то не выше чем на 30-50 см. Выше - уже будет неудобно пользоваться. Зато какая панорама будет открываться с трона, расположенного на высоте в 50 см над уровнем пола... И как со свистом в него будет все улетать.
нажаль рассвети і закати оттуда не видно... но ідея понятна. Вопрос був чісто тєхнічєскій с точкі зренія уклона сифона, так как концепт ще не тестіровался по большой часті.
Вроді всьо (койка єсть, сральнік єсть, умальнік в налічіі,лампочкі-рєзєткі заінсталіровани,) заході і живі?!
Вот пан\пані Трайбека жлоб-ремонт, а не на пара кує в Ванючці. Могу дать мастєр клас і сєртіфікат по жлоб-ремонтам в дополнєніє к МБА.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Разбирается на практике сколько обходится ремонт в голых стенах 1к в цоколе эконом класса в Буче.. Очень познавательно для покупателей квартир эконом-класса. Сколько надо потратить средств на приведения объекта в "надлежащий вид"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Разбирается на практике сколько обходится ремонт в голых стенах 1к в цоколе эконом класса в Буче.. Очень познавательно для покупателей квартир эконом-класса. Сколько надо потратить средств на приведения объекта в "надлежащий вид"
Сральнік + ванна 170см (с ножками) + довставка = 2500 грн. І тут я "заработав" як сантєнік не менше штуцєра гріші (а може і два, надо спитать у Хпердов по з\п врєзєточніков і сантєхніков).
Тобто цена 8,6куе (200000 грн + доплата около 2000) + ремонт на $200. Могу сдавать с мая (сам собі) за $65 (вмэсто сйома комнати в Ірпені). Доходность 7,3%. Цена буде подиматься по мєрє пакращань ремонта. Шас мінімальна цена в Бучі (без пралкі і халадільніка) 3500:
Основна цена сдачі 1к в Бучє начінаєццо от 4000 грн.
Тобто вложить ще 1..2Куе в ремонт і оренда подросте не менше як вдвоє. Рєнтабельность 13% як с куста при ремонті на +1куе, і не менше 15% у твердій валюті, при ремонті і мебелі на +2куе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав: я при инвестировании в котлован получил виртуальный рост в 30%, так что просто выйду в 0, что очень неплохо, учитывая как кратный девал прокатится по другим высокодоходным вариантам инвестирования. Постарался ответить на вопросы. Это мои личные рассуждения.
Ты виртуально 30% в долларах заработал? Тебе для понимания. Я говорю тебе "ты" - так как ты смухлевал при подсчётах когда расказывал юа на сколько сейчас разрыв между котлованом и готовым. Пока не извинишься за то передёргивание будешь в статусе участника форума к которому я обращаюсь на "ты"
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 16 кві, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав:Одно слово: акуенно! Сразу хочется присесть и посрать.
причем хочется присесть не на унитазе, а рядом, чтобы умывальник и кран не мешали. подозреваю, что вся конструкция сделана для эстетического наслаждения от созерцания, а не по прямому функционалу, так то можно и в ведро сходить, все равно насосом вверх тянуть. флай просто красавчик, думаю самому себе надо насчитать минимум баксов 300 за работу.
flyman написав:... Могу сдавать с мая (сам собі) за $65 (вмэсто сйома комнати в Ірпені). Доходность 7,3%. Цена буде подиматься по мєрє пакращань ремонта. ...
Это просто какой-то фейерический ппц. Сначала были мысли, шо чувак просто прикалывается, но оказалось, шо всё намного хуже. Ладно, я всё.
Владу422 віртуальний профіт от ріста овностроя, а Трайбеці от віртуальной оренди Ванючки можна, а мені реальний профіт з мая мєсяца уже значить ніззя посчєтать? Какієто двайні стандарти.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового. Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
Маловато что-то вы оцениваете ("процент риска"на текущий момент и по плачевному состоянии с продажами первички на КРЖН в общем ) пребывание в статусе терпилы инвестора, который получит (если получит) воздух Аркада через три года (пребывая в статусе терпилы год и более). Инвесторы 1к 36.5 м2 в пилотный дом №8 Эврики(если таковые ещё остались) сделавшие инвестицию с 8.07-10.07 2015 за чуть более чем 20,5 куе сейчас хотят максимум 39 куе Предложение 8.07.15-10.07.15 на 1к 36.6 на 2, 17-24 этажах - 485013 грн Курс приёма по минайлу 8.07.2015-10.07.2015 взят 23.65 Так что большинство отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) может и заинтересует покупка за 18 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме Аркада. Количество же отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) покупающих на моменте за 25 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме №19 в ЖК Эврика - имхо будет находится на уровне плинтуса так как готовые квартиры Аркада в ЖК Эврика должны по возрастанию навеса 1к 36.6 м2 в ЖК Эврика дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.