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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 867868869870

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:48

Вроді всьо, заході і живі.

  airmax78 написав:flyman По-выше - это всегда хорошо. О чем бы ни шла речь. Если есть техническая возможность - надо поднимать (ИМХО). Сразу, правда, возникает небольшая проблема: придется срезать трубу с краном для временного отбора воды. Но на то она и временная. Ну и если поднимать, то не выше чем на 30-50 см. Выше - уже будет неудобно пользоваться.
Зато какая панорама будет открываться с трона, расположенного на высоте в 50 см над уровнем пола... И как со свистом в него будет все улетать.

нажаль рассвети і закати оттуда не видно...
но ідея понятна.
Вопрос був чісто тєхнічєскій с точкі зренія уклона сифона, так как концепт ще не тестіровался по большой часті.

Вроді всьо (койка єсть, сральнік єсть, умальнік в налічіі,лампочкі-рєзєткі заінсталіровани,) заході і живі?!

Вот пан\пані Трайбека жлоб-ремонт, а не на пара кує в Ванючці.
Могу дать мастєр клас і сєртіфікат по жлоб-ремонтам в дополнєніє к МБА.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:56

  kingkongovets написав:прекращайте кормить тролля

Разбирается на практике сколько обходится ремонт в голых стенах 1к в цоколе эконом класса в Буче..
Очень познавательно для покупателей квартир эконом-класса. Сколько надо потратить средств на приведения объекта в "надлежащий вид"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:05

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:прекращайте кормить тролля

Разбирается на практике сколько обходится ремонт в голых стенах 1к в цоколе эконом класса в Буче..
Очень познавательно для покупателей квартир эконом-класса. Сколько надо потратить средств на приведения объекта в "надлежащий вид"

Сральнік + ванна 170см (с ножками) + довставка = 2500 грн.
І тут я "заработав" як сантєнік не менше штуцєра гріші (а може і два, надо спитать у Хпердов по з\п врєзєточніков і сантєхніков).

Тобто цена 8,6куе (200000 грн + доплата около 2000) + ремонт на $200.
Могу сдавать с мая (сам собі) за $65 (вмэсто сйома комнати в Ірпені).
Доходность 7,3%.
Цена буде подиматься по мєрє пакращань ремонта.
Шас мінімальна цена в Бучі (без пралкі і халадільніка) 3500:

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-odnokomnatnuyu-kvartiru-v-buche-avtonomnoe-otoplenie-bez-tehniki-IDyOJb8.html
і гасітнки в Іпенях Бучі 2900
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdayu-otlichnuyu-gostinku-v-buche-v-r-ne-restorana-rim-IDyUawv.html

Основна цена сдачі 1к в Бучє начінаєццо от 4000 грн.

Тобто вложить ще 1..2Куе в ремонт і оренда подросте не менше як вдвоє.
Рєнтабельность 13% як с куста :lol: при ремонті на +1куе,
і не менше 15% у твердій валюті, при ремонті і мебелі на +2куе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:51

  Vlad442 написав: я при инвестировании в котлован получил виртуальный рост в 30%, так что просто выйду в 0, что очень неплохо, учитывая как кратный девал прокатится по другим высокодоходным вариантам инвестирования.
Постарался ответить на вопросы. Это мои личные рассуждения.

Ты виртуально 30% в долларах заработал?
Тебе для понимания.
Я говорю тебе "ты" - так как ты смухлевал при подсчётах когда расказывал юа на сколько сейчас разрыв между котлованом и готовым.
Пока не извинишься за то передёргивание будешь в статусе участника форума к которому я обращаюсь на "ты"
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 16 кві, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:00

  flyman написав:...
Могу сдавать с мая (сам собі) за $65 (вмэсто сйома комнати в Ірпені).
Доходность 7,3%.
Цена буде подиматься по мєрє пакращань ремонта.
...


Это просто какой-то фейерический ппц. Сначала были мысли, шо чувак просто прикалывается, но оказалось, шо всё намного хуже. Ладно, я всё.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:12

  airmax78 написав:Одно слово: акуенно! Сразу хочется присесть и посрать.


причем хочется присесть не на унитазе, а рядом, чтобы умывальник и кран не мешали. подозреваю, что вся конструкция сделана для эстетического наслаждения от созерцания, а не по прямому функционалу, так то можно и в ведро сходить, все равно насосом вверх тянуть. флай просто красавчик, думаю самому себе надо насчитать минимум баксов 300 за работу.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:25

  galadriel написав:
  flyman написав:...
Могу сдавать с мая (сам собі) за $65 (вмэсто сйома комнати в Ірпені).
Доходность 7,3%.
Цена буде подиматься по мєрє пакращань ремонта.
...


Это просто какой-то фейерический ппц. Сначала были мысли, шо чувак просто прикалывается, но оказалось, шо всё намного хуже. Ладно, я всё.

Владу422 віртуальний профіт от ріста овностроя, а Трайбеці от віртуальной оренди Ванючки можна, а мені реальний профіт з мая мєсяца уже значить ніззя посчєтать?
Какієто двайні стандарти.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:36

  UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.

Маловато что-то вы оцениваете ("процент риска"на текущий момент и по плачевному состоянии с продажами первички на КРЖН в общем ) пребывание в статусе терпилы инвестора, который получит (если получит) воздух Аркада через три года (пребывая в статусе терпилы год и более).
Инвесторы 1к 36.5 м2 в пилотный дом №8 Эврики(если таковые ещё остались) сделавшие инвестицию с 8.07-10.07 2015 за чуть более чем 20,5 куе сейчас хотят максимум 39 куе
Предложение 8.07.15-10.07.15 на 1к 36.6 на 2, 17-24 этажах - 485013 грн
Зображення
Курс приёма по минайлу 8.07.2015-10.07.2015 взят 23.65
Зображення
Так что большинство отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) может и заинтересует покупка за 18 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме Аркада.
Количество же отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) покупающих на моменте за 25 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме №19 в ЖК Эврика - имхо будет находится на уровне плинтуса так как готовые квартиры Аркада в ЖК Эврика должны по возрастанию навеса 1к 36.6 м2 в ЖК Эврика дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:56

по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:01

  Xenon написав:по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там

Ахренеть, конечно. А стадия котлован в каком году была?
airmax78
 
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