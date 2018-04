Додано: Пон 16 кві, 2018 12:00

flyman написав: ...

Могу сдавать с мая (сам собі) за $65 (вмэсто сйома комнати в Ірпені).

Доходность 7,3%.

Цена буде подиматься по мєрє пакращань ремонта.

...

Это просто какой-то фейерический ппц. Сначала были мысли, шо чувак просто прикалывается, но оказалось, шо всё намного хуже. Ладно, я всё. Это просто какой-то фейерический ппц. Сначала были мысли, шо чувак просто прикалывается, но оказалось, шо всё намного хуже. Ладно, я всё.

