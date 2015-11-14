Разбирается на практике сколько обходится ремонт в голых стенах 1к в цоколе эконом класса в Буче..
Очень познавательно для покупателей квартир эконом-класса. Сколько надо потратить средств на приведения объекта в "надлежащий вид"
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:56
Разбирается на практике сколько обходится ремонт в голых стенах 1к в цоколе эконом класса в Буче..
Очень познавательно для покупателей квартир эконом-класса. Сколько надо потратить средств на приведения объекта в "надлежащий вид"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:05
Сральнік + ванна 170см (с ножками) + довставка = 2500 грн.
І тут я "заработав" як сантєнік не менше штуцєра гріші (а може і два, надо спитать у Хпердов по з\п врєзєточніков і сантєхніков).
Тобто цена 8,6куе (200000 грн + доплата около 2000) + ремонт на $200.
Могу сдавать с мая (сам собі) за $65 (вмэсто сйома комнати в Ірпені).
Доходность 7,3%.
Цена буде подиматься по мєрє пакращань ремонта.
Шас мінімальна цена в Бучі (без пралкі і халадільніка) 3500:
і гасітнки в Іпенях Бучі 2900
Основна цена сдачі 1к в Бучє начінаєццо от 4000 грн.
Тобто вложить ще 1..2Куе в ремонт і оренда подросте не менше як вдвоє.
Рєнтабельность 13% як с куста при ремонті на +1куе,
і не менше 15% у твердій валюті, при ремонті і мебелі на +2куе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:51
Ты виртуально 30% в долларах заработал?
Тебе для понимания.
Я говорю тебе "ты" - так как ты смухлевал при подсчётах когда расказывал юа на сколько сейчас разрыв между котлованом и готовым.
Пока не извинишься за то передёргивание будешь в статусе участника форума к которому я обращаюсь на "ты"
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 16 кві, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:00
Это просто какой-то фейерический ппц. Сначала были мысли, шо чувак просто прикалывается, но оказалось, шо всё намного хуже. Ладно, я всё.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:12
причем хочется присесть не на унитазе, а рядом, чтобы умывальник и кран не мешали. подозреваю, что вся конструкция сделана для эстетического наслаждения от созерцания, а не по прямому функционалу, так то можно и в ведро сходить, все равно насосом вверх тянуть. флай просто красавчик, думаю самому себе надо насчитать минимум баксов 300 за работу.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:36
Маловато что-то вы оцениваете ("процент риска"на текущий момент и по плачевному состоянии с продажами первички на КРЖН в общем ) пребывание в статусе терпилы инвестора, который получит (если получит) воздух Аркада через три года (пребывая в статусе терпилы год и более).
Инвесторы 1к 36.5 м2 в пилотный дом №8 Эврики(если таковые ещё остались) сделавшие инвестицию с 8.07-10.07 2015 за чуть более чем 20,5 куе сейчас хотят максимум 39 куе
Предложение 8.07.15-10.07.15 на 1к 36.6 на 2, 17-24 этажах - 485013 грн
Курс приёма по минайлу 8.07.2015-10.07.2015 взят 23.65
Так что большинство отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) может и заинтересует покупка за 18 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме Аркада.
Количество же отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) покупающих на моменте за 25 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме №19 в ЖК Эврика - имхо будет находится на уровне плинтуса так как готовые квартиры Аркада в ЖК Эврика должны по возрастанию навеса 1к 36.6 м2 в ЖК Эврика дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:56
по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там
Додано: Пон 16 кві, 2018 13:01
Додано: Пон 16 кві, 2018 13:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 16 кві, 2018 13:42
10 или больше лет назад
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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