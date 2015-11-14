За 2к 65 куе в ЖК Автограф это хотелка и есть продажи по такой цене?
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Додано: Пон 16 кві, 2018 13:51
За 2к 65 куе в ЖК Автограф это хотелка и есть продажи по такой цене?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 13:55
Земля выделена была под застройку при дерибанщике Лёня Космос.
При дерибанщике Виталий Кличка проблемый проект запустили в "производство".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 13:58
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:00
Судя по граифку цен год назад там было 600 дол, сейчас 900. 50% роста возможно, но не 2 раза (если откинуть вариант когда курс более 30грн за дол был).
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:02
Это банальные манипуляции,сколько метров квартира,что есть уникалы, которые дадут на левом берегу по 1.2+ к.у.е. сейчас?
Себестоимость в 35 тоже под большим вопросом? Если даже купили 1 марта 16-го,то цена под 17 000 за ликвидный метраж,курс 27,выходит 630 у.е. метр,кубатура 55 квадратов? Но там нет таких!
Так что наглые манипуляции и очковтирательство,у нас все всегда берут на дне и на 30% ниже самых низких хотелок и сливают по максимуму)))
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:07
Не, не позже середины 2015го. Серж, это, на самом деле, грустная для нас с вами история, показывающая, что те, кто свои денежки, как мы, не солил под матрасами, а влошился в бетон - в самом деле их удвоили за последние 2-3 года, даже если вообще никуда не дергались: тупо купили и ждали. Правда, конечно, не по всем объектам такая картина. По Автографу - верю, что все так. Ибо, думаю, что никто не ожидал, че в такой ж0пке такое построят.
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