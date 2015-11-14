Додано: Пон 16 кві, 2018 14:07

Serg-ik написав: airmax78 написав: Xenon написав: по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там

Ахренеть, конечно. А стадия котлован в каком году была? Ахренеть, конечно. А стадия котлован в каком году была?

10 или больше лет назад 10 или больше лет назад

Не, не позже середины 2015го. Серж, это, на самом деле, грустная для нас с вами история, показывающая, что те, кто свои денежки, как мы, не солил под матрасами, а влошился в бетон - в самом деле их удвоили за последние 2-3 года, даже если вообще никуда не дергались: тупо купили и ждали. Правда, конечно, не по всем объектам такая картина. По Автографу - верю, что все так. Ибо, думаю, что никто не ожидал, че в такой ж0пке такое построят.