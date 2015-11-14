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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 869870871872873>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:55

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Xenon написав:по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там

Ахренеть, конечно. А стадия котлован в каком году была?

10 или больше лет назад

Земля выделена была под застройку при дерибанщике Лёня Космос.
При дерибанщике Виталий Кличка проблемый проект запустили в "производство".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:58

  airmax78 написав:
  Xenon написав:по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там

Ахренеть, конечно. А стадия котлован в каком году была?

2015 год
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:00

  zahar_ написав:
  Xenon написав:по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там

За 2к 65 куе в ЖК Автограф это хотелка и есть продажи по такой цене?

Судя по граифку цен год назад там было 600 дол, сейчас 900. 50% роста возможно, но не 2 раза (если откинуть вариант когда курс более 30грн за дол был).
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:02

  zahar_ написав:
  Xenon написав:по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там

За 2к 65 куе в ЖК Автограф это хотелка и есть продажи по такой цене?


Это банальные манипуляции,сколько метров квартира,что есть уникалы, которые дадут на левом берегу по 1.2+ к.у.е. сейчас?

Себестоимость в 35 тоже под большим вопросом? Если даже купили 1 марта 16-го,то цена под 17 000 за ликвидный метраж,курс 27,выходит 630 у.е. метр,кубатура 55 квадратов? Но там нет таких!

Так что наглые манипуляции и очковтирательство,у нас все всегда берут на дне и на 30% ниже самых низких хотелок и сливают по максимуму))) :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:07

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Xenon написав:по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там

Ахренеть, конечно. А стадия котлован в каком году была?

10 или больше лет назад

Не, не позже середины 2015го. Серж, это, на самом деле, грустная для нас с вами история, показывающая, что те, кто свои денежки, как мы, не солил под матрасами, а влошился в бетон - в самом деле их удвоили за последние 2-3 года, даже если вообще никуда не дергались: тупо купили и ждали. Правда, конечно, не по всем объектам такая картина. По Автографу - верю, что все так. Ибо, думаю, что никто не ожидал, че в такой ж0пке такое построят.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:41

  somilitark написав:
  zahar_ написав:
  Xenon написав:по инфе от знакомых ЖК Автограф, 2к (1 очередь) куплена на этапе котлована за 35к баксов. Сейчас подобная стоит 65к там

За 2к 65 куе в ЖК Автограф это хотелка и есть продажи по такой цене?


Это банальные манипуляции,сколько метров квартира,что есть уникалы, которые дадут на левом берегу по 1.2+ к.у.е. сейчас?

Себестоимость в 35 тоже под большим вопросом? Если даже купили 1 марта 16-го,то цена под 17 000 за ликвидный метраж,курс 27,выходит 630 у.е. метр,кубатура 55 квадратов? Но там нет таких!

Так что наглые манипуляции и очковтирательство,у нас все всегда берут на дне и на 30% ниже самых низких хотелок и сливают по максимуму))) :lol:

То видать хапуга застройщик продаёт свой навес за 65 куе
На примере примере инвестиции Первый в 1к общажку на Подвысоцкого видно - основные масса инвесторов сливается как только можно получить 20-25% прибыли.
Первый купил летом 2014 1к за 40 куе, а слил, если не ошибаюсь, в конце весны 2016 продал за 48 куе и был таков.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не, не позже середины 2015го. Серж, это, на самом деле, грустная для нас с вами история, показывающая, что те, кто свои денежки, как мы, не солил под матрасами, а влошился в бетон - в самом деле их удвоили за последние 2-3 года, даже если вообще никуда не дергались: тупо купили и ждали. Правда, конечно, не по всем объектам такая картина.

Не спорю, котлованы 2014-2015 года по мере строительства подорожали. Новые котлованы в долларе немного дороже стали, чем в 2014-2015. Я себя не грызу, ни целяком, ни локти, 2014-2015 никак не располагал к покупке. Дешёвую Эврику видел в момент начала продаж. Патриотику-тоже. Спекулировать не собирался. Опять же, с учётом событий времени.
Когда вдруг всплывает такое по 605 за метр в сданом доме
https://kiev.mesto.ua/sale/svyatoshinskij-rajon/zhiloj-massiv-svyatoshin/ulitsa-nikolaya-krasnova/12959350.html
задаюсь себе вопросом: почему я до сих пор туда не бегу?...и не бегу
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:16

Блеск и нищета Оболони (с)

Если кто не в курсе, через дорогу от ОР, напротив входа во второй Дрим Дaун, есть МАФ, где раздают бесплатные обеды нуждающимся (вроде бы в первой половине дня каждый день). Это, я считаю, можно обыграть как фишку ОР: наблюдаешь картину из панорамного окна и бутерброд с икрой как-то вкуснее сразу становится ;)
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:19

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Не, не позже середины 2015го. Серж, это, на самом деле, грустная для нас с вами история, показывающая, что те, кто свои денежки, как мы, не солил под матрасами, а влошился в бетон - в самом деле их удвоили за последние 2-3 года, даже если вообще никуда не дергались: тупо купили и ждали. Правда, конечно, не по всем объектам такая картина.

Не спорю, котлованы 2014-2015 года по мере строительства подорожали. Новые котлованы в долларе немного дороже стали, чем в 2014-2015. Я себя не грызу, ни целяком, ни локти, 2014-2015 никак не располагал к покупке. Дешёвую Эврику видел в момент начала продаж. Патриотику-тоже. Спекулировать не собирался. Опять же, с учётом событий времени.
Когда вдруг всплывает такое по 605 за метр в сданом доме
https://kiev.mesto.ua/sale/svyatoshinskij-rajon/zhiloj-massiv-svyatoshin/ulitsa-nikolaya-krasnova/12959350.html
задаюсь себе вопросом: почему я до сих пор туда не бегу?...и не бегу

Такое понятно почему всплывает. А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели. И это грустно. Потому что пассивное ожидание - это и моя любимая тактика.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 16 кві, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:32

  Serg-ik написав:Когда вдруг всплывает такое по 605 за метр в сданом доме
https://kiev.mesto.ua/sale/svyatoshinskij-rajon/zhiloj-massiv-svyatoshin/ulitsa-nikolaya-krasnova/12959350.html
задаюсь себе вопросом: почему я до сих пор туда не бегу?...и не бегу

Вы бы ещё 160 аэродром привели.
Ваш сегмент 3к 80-90 м2 по 500-600 м2 в сданом эксплуатацию монолитно-каркасном доме на правом берегу не в зажопье.
Вот поэтому вы и не бежите 3к 119 м2 на Краснова покупать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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