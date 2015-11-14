Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Не, не позже середины 2015го. Серж, это, на самом деле, грустная для нас с вами история, показывающая, что те, кто свои денежки, как мы, не солил под матрасами, а влошился в бетон - в самом деле их удвоили за последние 2-3 года, даже если вообще никуда не дергались: тупо купили и ждали. Правда, конечно, не по всем объектам такая картина.
Не спорю, котлованы 2014-2015 года по мере строительства подорожали. Новые котлованы в долларе немного дороже стали, чем в 2014-2015. Я себя не грызу, ни целяком, ни локти, 2014-2015 никак не располагал к покупке. Дешёвую Эврику видел в момент начала продаж. Патриотику-тоже. Спекулировать не собирался. Опять же, с учётом событий времени. Когда вдруг всплывает такое по 605 за метр в сданом доме https://kiev.mesto.ua/sale/svyatoshinskij-rajon/zhiloj-massiv-svyatoshin/ulitsa-nikolaya-krasnova/12959350.html задаюсь себе вопросом: почему я до сих пор туда не бегу?...и не бегу
Такое понятно почему всплывает. А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели.
Не всплывёт потому что система продаж воздуха и пирамиды продаж дают возможность шаромыгам и хапугам первички Киева в основном удерживать неадекватные цены в монолитно каркасных домах.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 16 кві, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав:А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели.
Зачем мне Автограф на левом берегу? ключевое слово-"левый". Кстати, там есть ЖК Воскресенский, всё еще по 770 за метр. Зачем мне "Квартет" на загазованном круглосуточно гудящем перекрёстке с корявейшими планировками??? Сегодня проезжал около Манхеттена со стороны Борщаговской. Мрак, трамвайные линии практически в доме. и этот человек гордится
Співробітники компанії якось підрахували, що сьогодні в квартирах, побудованих «Київміськбудом», живе близько 2 млн киян. Щорічно люди інвестують в Компанію близько 3,5 млрд грн. Це наша гордість і відповідальність одночасно. Виконання зобов’язань перед інвесторами є головним пріоритетом роботи «Київміськбуду». У компанії немає жодного незакінченого об’єкта, абсолютно всі будинки добудовуються і передаються покупцям, як і повинно бути. Так було, і так буде і надалі.
airmax78 написав:А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели.
Зачем мне Автограф на левом берегу? ключевое слово-"левый". Кстати, там есть ЖК Воскресенский, всё еще по 770 за метр. Зачем мне "Квартет" на загазованном круглосуточно гудящем перекрёстке с корявейшими планировками??? Сегодня проезжал около Манхеттена со стороны Борщаговской. Мрак, трамвайные линии практически в доме. и этот человек гордится
Співробітники компанії якось підрахували, що сьогодні в квартирах, побудованих «Київміськбудом», живе близько 2 млн киян. Щорічно люди інвестують в Компанію близько 3,5 млрд грн. Це наша гордість і відповідальність одночасно. Виконання зобов’язань перед інвесторами є головним пріоритетом роботи «Київміськбуду». У компанії немає жодного незакінченого об’єкта, абсолютно всі будинки добудовуються і передаються покупцям, як і повинно бути. Так було, і так буде і надалі.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют курс гривни к доллару в следующие 12 месяцев в пределах 28 – 31 грн/долл. Такого мнения придерживаются 67,5% предпринимателей, опрошенных Национальным банком Украины (НБУ).
Среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/долл., что хуже прогнозируемого ранее показателя – 29,3 грн/долл.) В то же время, сократилась доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, до 86,3% с 88,5%.
"В период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,93 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 5,2% от среднего значения", – отметили в Нацбанке.
В целом деловые ожидания достигли самого высокого уровня с середины 2011 года (120,6%), отчитались в Нацбанке.
Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/долл., а в 2019 году – 32 грн/долл.
если курс заложили в Бюджет, значит доведут до нужного
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Заради забудови Рибальського Кличко з Порошенком так “нахімічили”, що “суддям” довелося фальшувати зміст доказів
Ось і настав той довгоочікуваний момент, коли кожен може “насолодитися” повним текстом рішення Київського апеляційного адміністративного суду, яким визнано законним затвердження Детального плану території (ДПТ) Рибальського півострову в Києві.
Особисто я очікував цікавих юридичних “знахідок” від “досвідченої колегії” Бабенка, Кузьменка та Степанюка, адже, враховуючи нахабство при порушенні законодавства задля протягування зазначеного ДПТ, перед ними була поставлена дуже нетривіальна задача. На жаль, мої очікування не справдилися – навіть доктор юридичних наук, професор і одночасно головуючий суддя Костянтин Бабенко, виявився неспроможним якісно виконати замовлення і був змушений піти на банальну фальсифікацію змісту доказів у своєму рішенні.
Заради забудови Рибальського Кличко з Порошенком так “нахімічили”, що “суддям” довелося фальшувати зміст доказів
Ось і настав той довгоочікуваний момент, коли кожен може “насолодитися” повним текстом рішення Київського апеляційного адміністративного суду, яким визнано законним затвердження Детального плану території (ДПТ) Рибальського півострову в Києві.
Особисто я очікував цікавих юридичних “знахідок” від “досвідченої колегії” Бабенка, Кузьменка та Степанюка, адже, враховуючи нахабство при порушенні законодавства задля протягування зазначеного ДПТ, перед ними була поставлена дуже нетривіальна задача. На жаль, мої очікування не справдилися – навіть доктор юридичних наук, професор і одночасно головуючий суддя Костянтин Бабенко, виявився неспроможним якісно виконати замовлення і був змушений піти на банальну фальсифікацію змісту доказів у своєму рішенні.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Serg-ik написав:задаюсь себе вопросом: почему я до сих пор туда не бегу?...и не бегу
Представьте себе на миг, что вся недвижимость вдруг подорожала еще в 1.5-2 раза? И всё продано, ликвидных вариантов нет. Что вы будете делать в таком случае?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США