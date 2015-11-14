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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 870871872873

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:04

  Эгоист написав:
  Serg-ik написав:задаюсь себе вопросом: почему я до сих пор туда не бегу?...и не бегу

Представьте себе на миг, что вся недвижимость вдруг подорожала еще в 1.5-2 раза? И всё продано, ликвидных вариантов нет.

"Ні синку. Це фантастика" "С" :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:06

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели.

Зачем мне Автограф на левом берегу? ключевое слово-"левый". Кстати, там есть ЖК Воскресенский, всё еще по 770 за метр.
Зачем мне "Квартет" на загазованном круглосуточно гудящем перекрёстке с корявейшими планировками???

У вас было, условно, 50куе. Вы могли вложить их в 3ху в Автографе и сейчас продать ее за, ну пусть не 100, но за 90куе. И вот у вас уже 90куе и мечта становится намного ближе. А так у вас как было, условно, 50куе, так и осталось 50куе. А мечта за это время сильно прибавила в цене. В этом вся неприятность ситуации.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:06

  Serg-ik написав:
  reus написав:Вести с полей. Знакомый продал 3к. 93 м. кв. кирпичный дом 2005г. м. Академгородок. Ремонту 10 лет. за 93куе.

Академика Палладина?

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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Представьте себе на миг, что вся недвижимость вдруг подорожала еще в 1.5-2 раза? И всё продано, ликвидных вариантов нет. Что вы будете делать в таком случае?

Как пелось?
Победитель будет прав,
проигравший-просто жить
Остальное - лишь игра Под названьем "Се ля ви"...

в 2007-2008 в Киеве закончились 1-комн квартиры для аренды, их просто не было, на просмотр за час-два записывалось 15 человек. И место для строительства в 2008 тоже закончилось
Но потом появились и квартиры и место....
Насчёт ликвидности: я не спекулянт, мне для жизни, не для перепродажи.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:11

zahar сутки просидел в бане, теперь его прорвало. Высказывает все невысказанное за 24 часа вынужденного безмолвия с таким жаром, что не заметил, как оказался оленеводом и загонялой. "Переобулся в прыжке". Цитирую пост полностью, чтобы не удалил, опомнившись, ЧТО запостил из своей "матчасти".
Это такой теперь способ рекламы "терпилы заработали всего 18,5 тыс уе, ха-та, всего лишь +90% меньше, чем за 3 года".
  zahar_ написав:
  UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.
Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.

Маловато что-то вы оцениваете ("процент риска"на текущий момент и по плачевному состоянии с продажами первички на КРЖН в общем ) пребывание в статусе терпилы инвестора, который получит (если получит) воздух Аркада через три года (пребывая в статусе терпилы год и более).
Инвесторы 1к 36.5 м2 в пилотный дом №8 Эврики(если таковые ещё остались) сделавшие инвестицию с 8.07-10.07 2015 за чуть более чем 20,5 куе сейчас хотят максимум 39 куе
Предложение 8.07.15-10.07.15 на 1к 36.6 на 2, 17-24 этажах - 485013 грн
Зображення
Курс приёма по минайлу 8.07.2015-10.07.2015 взят 23.65
Зображення
Так что большинство отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) может и заинтересует покупка за 18 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме Аркада.
Количество же отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) покупающих на моменте за 25 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме №19 в ЖК Эврика - имхо будет находится на уровне плинтуса так как готовые квартиры Аркада в ЖК Эврика должны по возрастанию навеса 1к 36.6 м2 в ЖК Эврика дешеветь.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:могли вложить их в 3ху в Автографе и сейчас продать ее за, ну пусть не 100, но за 90куе.

да ну, бред всё это, какие 90 тыс в Автографе?
полно вариантов в продаже за эти 90 000 и дешевле с такой же площадью и с ремонтом 10 лет и менее.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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