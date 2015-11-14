UA написав: Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.

Если застройщики не согласны - пусть строят за свои. Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового.Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.

Маловато что-то вы оцениваете ("процент риска"на текущий момент и по плачевному состоянии с продажами первички на КРЖН в общем ) пребывание в статусе терпилы инвестора, который получит (если получит) воздух Аркада через три года (пребывая в статусе терпилы год и более).Предложение 8.07.15-10.07.15 на 1к 36.6 на 2, 17-24 этажах - 485013 грнКурс приёма по минайлу 8.07.2015-10.07.2015 взят 23.65Так что большинство отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) может и заинтересует покупка за 18 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме Аркада.Количество же отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) покупающих на моменте за 25 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме №19 в ЖК Эврика - имхо будет находится на уровне плинтуса так как готовые квартиры Аркада в ЖК Эврика должны по возрастанию навеса 1к 36.6 м2 в ЖК Эврика дешеветь.