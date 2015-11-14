Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:задаюсь себе вопросом: почему я до сих пор туда не бегу?...и не бегу
Представьте себе на миг, что вся недвижимость вдруг подорожала еще в 1.5-2 раза? И всё продано, ликвидных вариантов нет.
"Ні синку. Це фантастика" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав:А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели.
Зачем мне Автограф на левом берегу? ключевое слово-"левый". Кстати, там есть ЖК Воскресенский, всё еще по 770 за метр. Зачем мне "Квартет" на загазованном круглосуточно гудящем перекрёстке с корявейшими планировками???
У вас было, условно, 50куе. Вы могли вложить их в 3ху в Автографе и сейчас продать ее за, ну пусть не 100, но за 90куе. И вот у вас уже 90куе и мечта становится намного ближе. А так у вас как было, условно, 50куе, так и осталось 50куе. А мечта за это время сильно прибавила в цене. В этом вся неприятность ситуации.
Эгоист написав:Представьте себе на миг, что вся недвижимость вдруг подорожала еще в 1.5-2 раза? И всё продано, ликвидных вариантов нет. Что вы будете делать в таком случае?
Как пелось?
Победитель будет прав, проигравший-просто жить Остальное - лишь игра Под названьем "Се ля ви"...
в 2007-2008 в Киеве закончились 1-комн квартиры для аренды, их просто не было, на просмотр за час-два записывалось 15 человек. И место для строительства в 2008 тоже закончилось Но потом появились и квартиры и место.... Насчёт ликвидности: я не спекулянт, мне для жизни, не для перепродажи.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
zahar сутки просидел в бане, теперь его прорвало. Высказывает все невысказанное за 24 часа вынужденного безмолвия с таким жаром, что не заметил, как оказался оленеводом и загонялой. "Переобулся в прыжке". Цитирую пост полностью, чтобы не удалил, опомнившись, ЧТО запостил из своей "матчасти". Это такой теперь способ рекламы "терпилы заработали всего 18,5 тыс уе, ха-та, всего лишь +90% меньше, чем за 3 года".
zahar_ написав:
UA написав:Думаю в сегодняшних условиях, на котловане, дисконт должен составлять 40% от цены готового. Если застройщики не согласны - пусть строят за свои.
Маловато что-то вы оцениваете ("процент риска"на текущий момент и по плачевному состоянии с продажами первички на КРЖН в общем ) пребывание в статусе терпилы инвестора, который получит (если получит) воздух Аркада через три года (пребывая в статусе терпилы год и более). Инвесторы 1к 36.5 м2 в пилотный дом №8 Эврики(если таковые ещё остались) сделавшие инвестицию с 8.07-10.07 2015 за чуть более чем 20,5 куе сейчас хотят максимум 39 куе Предложение 8.07.15-10.07.15 на 1к 36.6 на 2, 17-24 этажах - 485013 грн Курс приёма по минайлу 8.07.2015-10.07.2015 взят 23.65 Так что большинство отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) может и заинтересует покупка за 18 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме Аркада. Количество же отчаяных терпил (способных терпеть унижения от Аркада от просрочки год и более ) покупающих на моменте за 25 куе 1к 36.6 м2 на 2, 18-24 этажах в котлованом доме №19 в ЖК Эврика - имхо будет находится на уровне плинтуса так как готовые квартиры Аркада в ЖК Эврика должны по возрастанию навеса 1к 36.6 м2 в ЖК Эврика дешеветь.
Эгоист написав:Представьте себе на миг, что вся недвижимость вдруг подорожала еще в 1.5-2 раза? И всё продано, ликвидных вариантов нет. Что вы будете делать в таком случае?
Как пелось?
Победитель будет прав, проигравший-просто жить Остальное - лишь игра Под названьем "Се ля ви"...
Хорошо, если так. А-то здесь у некоторых ценовые потрясения разрушили психику: у кого-то съехала крыша на тему биты в дупе, а у кого-то на тему плитки на фасаде и стола в парадном.
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 16 кві, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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