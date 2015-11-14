сидіть на бєрегу Янцзи шоб увідєть пропливающій труп врага?
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Додано: Пон 16 кві, 2018 16:37
сидіть на бєрегу Янцзи шоб увідєть пропливающій труп врага?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:40
Не трави басни про "переобулся в прыжке".
Выше я отметил, что скорее все за 39 куе продают шаромыги по мутной схеме с чёрным налом.
Вот и посчитай какой выхлоп шаромыги из Аркада (при себестоимости 1к 36.6 м2 в доме №8 ориентировочно 12. куе) на 1к из навеса, если эта 1к таки продастся за 39 куе.
Я не мониторил предложения по 1к 36.6 м2 в доме №8 ЖК Эврика - возможно ты подсунул фуфел и есть на рынке предложения дешевле чем 39 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:45
Вертикальная разводка отопления... Но, вот, сейчас бы продали Автограф, раз вам не нужны модные МОПы и вентфасад - и нырнули сюда. И показали бы раз и навсегда дулю арендодателям.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:47
У кого-то потихоньку едет крыша в сторону стремных недостроев типа Фундуклевского. А фасады и модные МОПы отлично продаются и это факт.
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:29
"Воздух" у шаромых и барыг в Киеве в долларах будет дешеветь будет дешеветь?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:46
Он купил новую хату в центре с модным МОПом (с) Лишняя недвига ему нах. не нужна. А деньги есть куда пристроить.
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:51
Классный дом за эти деньги. У меня там родственники живут.
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