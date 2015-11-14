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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 872873874875>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:37

  airmax78 написав:Такое понятно почему всплывает. А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели. И это грустно. Потому что пассивное ожидание - это и моя любимая тактика.

сидіть на бєрегу Янцзи шоб увідєть пропливающій труп врага?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:40

  Vlad442 написав:zahar сутки просидел в бане, теперь его прорвало. Высказывает все невысказанное за 24 часа вынужденного безмолвия с таким жаром, что не заметил, как оказался оленеводом и загонялой. "Переобулся в прыжке". Цитирую пост полностью, чтобы не удалил, опомнившись, ЧТО запостил из своей "матчасти".
Это такой теперь способ рекламы "терпилы заработали всего 18,5 тыс уе, ха-та, всего лишь +90% меньше, чем за 3 года".

Не трави басни про "переобулся в прыжке".
Выше я отметил, что скорее все за 39 куе продают шаромыги по мутной схеме с чёрным налом.
Вот и посчитай какой выхлоп шаромыги из Аркада (при себестоимости 1к 36.6 м2 в доме №8 ориентировочно 12. куе) на 1к из навеса, если эта 1к таки продастся за 39 куе.
Я не мониторил предложения по 1к 36.6 м2 в доме №8 ЖК Эврика - возможно ты подсунул фуфел и есть на рынке предложения дешевле чем 39 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:45

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:И "такой же площадью и 10-летним ремонтом" в шлаковичек их уже не заманить. А в Автограф - можно.

просто пролистывал
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-darnitskiy-ahmatovoyi-anni-47-14323203.html
Планировочка-как я люблю, цена-90, жить можно сразу. хоть и не дворец. Левый берег

Вертикальная разводка отопления... Но, вот, сейчас бы продали Автограф, раз вам не нужны модные МОПы и вентфасад - и нырнули сюда. И показали бы раз и навсегда дулю арендодателям.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:47

  Эгоист написав:Хорошо, если так. А-то здесь у некоторых ценовые потрясения разрушили психику: у кого-то съехала крыша на тему биты в дупе, а у кого-то на тему плитки на фасаде и стола в парадном. :mrgreen:

У кого-то потихоньку едет крыша в сторону стремных недостроев типа Фундуклевского. А фасады и модные МОПы отлично продаются и это факт.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:29

"Воздух" у шаромых и барыг в Киеве в долларах будет дешеветь? https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/16/636046/
Бізнес очікує на девальвацію гривні
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 16 кві, 2018 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:46

  Tribeca написав:
  reus написав:Вести с полей. Знакомый продал 3к. 93 м. кв. кирпичный дом 2005г. м. Академгородок. Ремонту 10 лет. за 93куе.



А смысл продажи? Что-бы лучше понять ЦА?

Что куплено?

Треха у шаромыг поближе к центру? Порш кайен? Дом в Болгарии?

Он купил новую хату в центре с модным МОПом (с) Лишняя недвига ему нах. не нужна. А деньги есть куда пристроить.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:51

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:И "такой же площадью и 10-летним ремонтом" в шлаковичек их уже не заманить. А в Автограф - можно.

просто пролистывал
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-darnitskiy-ahmatovoyi-anni-47-14323203.html
Планировочка-как я люблю, цена-90, жить можно сразу. хоть и не дворец. Левый берег

Вертикальная разводка отопления... Но, вот, сейчас бы продали Автограф, раз вам не нужны модные МОПы и вентфасад - и нырнули сюда. И показали бы раз и навсегда дулю арендодателям.

Классный дом за эти деньги. У меня там родственники живут.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:57

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:просто пролистывал
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-darnitskiy-ahmatovoyi-anni-47-14323203.html
Планировочка-как я люблю, цена-90, жить можно сразу. хоть и не дворец. Левый берег

Вертикальная разводка отопления... Но, вот, сейчас бы продали Автограф, раз вам не нужны модные МОПы и вентфасад - и нырнули сюда. И показали бы раз и навсегда дулю арендодателям.

Классный дом за эти деньги. У меня там родственники живут.

Тоже в 3к?
  airmax78 написав:И "такой же площадью и 10-летним ремонтом" в шлаковичек их уже не заманить. А в Автограф - можно.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Тоже в 3к?

НЕ 1к. Иногда заезжаю в гости.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:09

Аркада нынче парит будущим терпилам фуфел - 1к 36.6 м2 на 2;18-24 этажах в 1 секции дома №19 в ЖК Эврика за 24 230 куе. :shock:

Хочешь АДА - купи "воздух" в Аркада.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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