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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 872873874875

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:11

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели.

Зачем мне Автограф на левом берегу? ключевое слово-"левый". Кстати, там есть ЖК Воскресенский, всё еще по 770 за метр.
Зачем мне "Квартет" на загазованном круглосуточно гудящем перекрёстке с корявейшими планировками???

У вас было, условно, 50куе. Вы могли вложить их в 3ху в Автографе и сейчас продать ее за, ну пусть не 100, но за 90куе. И вот у вас уже 90куе и мечта становится намного ближе. А так у вас как было, условно, 50куе, так и осталось 50куе. А мечта за это время сильно прибавила в цене. В этом вся неприятность ситуации.

Нет ни у кого неприятности ситуации. С таким успехом можно было купить биток на 50000 по 1000 и продать по 15000 или пойти в казино, или купить Синеозерный у Войцеховского или одну из башен Сильвер бриз (вы поняли какую) есть бизнес, а есть игра построят - не построят. Бизнес потому и бизнес, он считает и никуда не спешит, иногда ошибается, но лучше ошибиться и остаться с 50 000$ США, чем поспешить и влететь на полтос. Не заработаете никто не считает.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:34

  innamax2008 написав:Бизнес потому и бизнес, он считает и никуда не спешит, иногда ошибается, но лучше ошибиться и остаться с 50 000$ США, чем поспешить и влететь на полтос. Не заработаете никто не считает.

С целью страхования рисков изменения цен осуществляется хеджирование. Но это слишком сложно для провинциальных, фин. аналитиков (так называемых). В одесской бурсе их такому не учили. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:08

Всем добрый вечер!
Все мы пишем, что цены падают и все такое. А что на деле?
Товарищ приехал на пару недель - хочет купить под аренду 1 - 2 комнатную квартиру. Только правый берег (идеально - Голосеевский р-н). С ремонтом, мебелью и техникой. Бюджет 40 - 60 тыс. дол. (аренда планируется на уровне 8 - 12 тыс. грн.).
Катались почти 2 дня - посмотрели десяток вариантов. Ничего толкового нет. Совковый шлак: 1-комн. - от 40 штук, 2-комн. - от 55. Новострой - от 45 (всякий фуфел типа "Британского квартала"), получше - от 60 (Лико-град), 65 (Венеция). И все никакое!!!
Может кто видел что приличное последнее время? Поделитесь, плиз...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:17

  Anadonta написав:Всем добрый вечер!
Все мы пишем, что цены падают и все такое. А что на деле?
Товарищ приехал на пару недель - хочет купить под аренду 1 - 2 комнатную квартиру. Только правый берег (идеально - Голосеевский р-н). С ремонтом, мебелью и техникой. Бюджет 40 - 60 тыс. дол. (аренда планируется на уровне 8 - 12 тыс. грн.).
Катались почти 2 дня - посмотрели десяток вариантов. Ничего толкового нет. Совковый шлак: 1-комн. - от 40 штук, 2-комн. - от 55. Новострой - от 45 (всякий фуфел типа "Британского квартала"), получше - от 60 (Лико-град), 65 (Венеция). И все никакое!!!
Может кто видел что приличное последнее время? Поделитесь, плиз...

2 трехи в жк тампере с винтажными ремонтами.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:20

Первый

Еще несколько дней просмотров такого унылого г... и критерии, возможно, немного упадут.
Но точно не до такой степени... :D
Востаннє редагувалось Anadonta в Пон 16 кві, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:20

  Эгоист написав:
  innamax2008 написав:Бизнес потому и бизнес, он считает и никуда не спешит, иногда ошибается, но лучше ошибиться и остаться с 50 000$ США, чем поспешить и влететь на полтос. Не заработаете никто не считает.

С целью страхования рисков изменения цен осуществляется хеджирование. Но это слишком сложно для провинциальных, фин. аналитиков (так называемых). В одесской бурсе их такому не учили. :mrgreen:

Хеджирование рисков по недвижимости в Украине? Я так понимаю вас из Одесской бурсы выгнали за неуспеваемость.
innamax2008
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