Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А вот Автограф по 605 или Квартет па900 уже не всплывет. Идея в чем: пассивное ожидание совсем не приблизило вас к вашей цели.
Зачем мне Автограф на левом берегу? ключевое слово-"левый". Кстати, там есть ЖК Воскресенский, всё еще по 770 за метр. Зачем мне "Квартет" на загазованном круглосуточно гудящем перекрёстке с корявейшими планировками???
У вас было, условно, 50куе. Вы могли вложить их в 3ху в Автографе и сейчас продать ее за, ну пусть не 100, но за 90куе. И вот у вас уже 90куе и мечта становится намного ближе. А так у вас как было, условно, 50куе, так и осталось 50куе. А мечта за это время сильно прибавила в цене. В этом вся неприятность ситуации.
Нет ни у кого неприятности ситуации. С таким успехом можно было купить биток на 50000 по 1000 и продать по 15000 или пойти в казино, или купить Синеозерный у Войцеховского или одну из башен Сильвер бриз (вы поняли какую) есть бизнес, а есть игра построят - не построят. Бизнес потому и бизнес, он считает и никуда не спешит, иногда ошибается, но лучше ошибиться и остаться с 50 000$ США, чем поспешить и влететь на полтос. Не заработаете никто не считает.
innamax2008 написав:Бизнес потому и бизнес, он считает и никуда не спешит, иногда ошибается, но лучше ошибиться и остаться с 50 000$ США, чем поспешить и влететь на полтос. Не заработаете никто не считает.
С целью страхования рисков изменения цен осуществляется хеджирование. Но это слишком сложно для провинциальных, фин. аналитиков (так называемых). В одесской бурсе их такому не учили.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Всем добрый вечер! Все мы пишем, что цены падают и все такое. А что на деле? Товарищ приехал на пару недель - хочет купить под аренду 1 - 2 комнатную квартиру. Только правый берег (идеально - Голосеевский р-н). С ремонтом, мебелью и техникой. Бюджет 40 - 60 тыс. дол. (аренда планируется на уровне 8 - 12 тыс. грн.). Катались почти 2 дня - посмотрели десяток вариантов. Ничего толкового нет. Совковый шлак: 1-комн. - от 40 штук, 2-комн. - от 55. Новострой - от 45 (всякий фуфел типа "Британского квартала"), получше - от 60 (Лико-град), 65 (Венеция). И все никакое!!! Может кто видел что приличное последнее время? Поделитесь, плиз...
Anadonta написав:Всем добрый вечер! Все мы пишем, что цены падают и все такое. А что на деле? Товарищ приехал на пару недель - хочет купить под аренду 1 - 2 комнатную квартиру. Только правый берег (идеально - Голосеевский р-н). С ремонтом, мебелью и техникой. Бюджет 40 - 60 тыс. дол. (аренда планируется на уровне 8 - 12 тыс. грн.). Катались почти 2 дня - посмотрели десяток вариантов. Ничего толкового нет. Совковый шлак: 1-комн. - от 40 штук, 2-комн. - от 55. Новострой - от 45 (всякий фуфел типа "Британского квартала"), получше - от 60 (Лико-град), 65 (Венеция). И все никакое!!! Может кто видел что приличное последнее время? Поделитесь, плиз...
2 трехи в жк тампере с винтажными ремонтами.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
innamax2008 написав:Бизнес потому и бизнес, он считает и никуда не спешит, иногда ошибается, но лучше ошибиться и остаться с 50 000$ США, чем поспешить и влететь на полтос. Не заработаете никто не считает.
С целью страхования рисков изменения цен осуществляется хеджирование. Но это слишком сложно для провинциальных, фин. аналитиков (так называемых). В одесской бурсе их такому не учили.
Хеджирование рисков по недвижимости в Украине? Я так понимаю вас из Одесской бурсы выгнали за неуспеваемость.
Еще несколько дней просмотров такого унылого г... и критерии, возможно, немного упадут. Но точно не до такой степени...
Тю. Планируете сдавать за 12 тысяч. Думаю 1 треху за 6 кгрн сдать можно будет. 2 - 12 тысяч грн.
Да, Первый, доходы просто в космос поэтому сдается только новострой и только от 10% годовых в баксах А РТ можно продавать по цене Манхэттена, тем более Манхэттен показывает минуса по цене недвижки )))))
Из плюсов, конечно, это в первую очередь планировка, 5-6 квартир на этаже, 3-4 лифта, парковка возле дома. Из минусов дом не утеплен, хотя для 50-60см кирпича может и не очень актуально, да и сколько там той зимы Не понял только зачем в той квартире внутреннее утепление при таком количестве секций чугунных батарей.