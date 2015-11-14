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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 874875876877>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:06

  kingkongovets написав:вопрос знатокам:

антоновича 88, однушка 35 м, совкошлак, бабушатник, окна во двор, хозяева просят 40 куе

реально ли вложив еще пятнаху зелени в ремонт технику и мебель сдавать ее за 12000 грн?

Не считаю себя знатоком, все ИМХО
если можно перепланировать под студио с маленькой спальней то реально
но этаж и состояние парадного тоже играют роль
в общем маловато вводных...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:09

  Basilio написав:
Serg-ik написав:
  airmax78 написав:И "такой же площадью и 10-летним ремонтом" в шлаковичек их уже не заманить. А в Автограф - можно.

просто пролистывал
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-darnitskiy-ahmatovoyi-anni-47-14323203.html
Планировочка-как я люблю, цена-90, жить можно сразу. хоть и не дворец. Левый берег
Из плюсов, конечно, это в первую очередь планировка, 5-6 квартир на этаже, 3-4 лифта, парковка возле дома. Из минусов дом не утеплен, хотя для 50-60см кирпича может и не очень актуально, да и сколько там той зимы :)
Не понял только зачем в той квартире внутреннее утепление при таком количестве секций чугунных батарей.

Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk

Наверное таки 50-60 см кирпича, особенно силикатного, не очень греют зимой, пусть и короткой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:10

  innamax2008 написав:
  Эгоист написав:
  innamax2008 написав:Бизнес потому и бизнес, он считает и никуда не спешит, иногда ошибается, но лучше ошибиться и остаться с 50 000$ США, чем поспешить и влететь на полтос. Не заработаете никто не считает.

С целью страхования рисков изменения цен осуществляется хеджирование. Но это слишком сложно для провинциальных, фин. аналитиков (так называемых). В одесской бурсе их такому не учили. :mrgreen:

Хеджирование рисков по недвижимости в Украине? Я так понимаю вас из Одесской бурсы выгнали за неуспеваемость.

Эгоист - самоучка. Отсюда и ненависть ко всем, кто получил образование.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:11

  reus написав:
  Serg-ik написав:
  reus написав:Вести с полей. Знакомый продал 3к. 93 м. кв. кирпичный дом 2005г. м. Академгородок. Ремонту 10 лет. за 93куе.

Академика Палладина?

Беличи

Красный кирпич напротив базара на Чернобыльской? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:13

  Serg-ik написав:КГС начал продажи во 2 и 3 доме ЖК Манхеттен...
Граждане...это ж....15 квартир на этаже, 36 этажей и ...
Сміттєвидалення: проектом не передбачено.

я как представлю себе утро успешных людей с пакетом мусора, человек 10 в лифте....5 лифтов....ржунимагу

Просто чуть раньше выходить.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:17

  Anadonta написав:Первый

Еще несколько дней просмотров такого унылого г... и критерии, возможно, немного упадут.
Но точно не до такой степени... :D

Вы покажите что считаете приличным?
Может вы хотите с "товарищ приехал" купить 1к с евроремонтом в "ГП 30-32" или ЖК Голосеево за 50-55 куе купить?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:24

  Serg-ik написав:КГС начал продажи во 2 и 3 доме ЖК Манхеттен...
Граждане...это ж....15 квартир на этаже, 36 этажей и ...
Сміттєвидалення: проектом не передбачено.

я как представлю себе утро успешных людей с пакетом мусора, человек 10 в лифте....5 лифтов....ржунимагу

вы не в курсе что в новостроях мусоропроводы даже если они есть по проекту как правило не функционируют?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:КГС начал продажи во 2 и 3 доме ЖК Манхеттен...
Граждане...это ж....15 квартир на этаже, 36 этажей и ...
Сміттєвидалення: проектом не передбачено.

я как представлю себе утро успешных людей с пакетом мусора, человек 10 в лифте....5 лифтов....ржунимагу
А по вашему мусоропровод сразу повышает "благородность" недвиги?
В ряде стран мусоропроводы вообще запрещены.
Не уверен на 100% но подозреваю, что в современном жилье в той же Европе и США их не используют.
Кроме того мусоропровод = невозможность разделения мусора
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:42

  Первый написав:
  Anadonta написав:Всем добрый вечер!
Все мы пишем, что цены падают и все такое. А что на деле?
Товарищ приехал на пару недель - хочет купить под аренду 1 - 2 комнатную квартиру. Только правый берег (идеально - Голосеевский р-н). С ремонтом, мебелью и техникой. Бюджет 40 - 60 тыс. дол. (аренда планируется на уровне 8 - 12 тыс. грн.).
Катались почти 2 дня - посмотрели десяток вариантов. Ничего толкового нет. Совковый шлак: 1-комн. - от 40 штук, 2-комн. - от 55. Новострой - от 45 (всякий фуфел типа "Британского квартала"), получше - от 60 (Лико-град), 65 (Венеция). И все никакое!!!
Может кто видел что приличное последнее время? Поделитесь, плиз...

2 трехи в жк тампере с винтажными ремонтами.

Первый нормальный ремонт на фото?
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:58

По поводу ЖК Автограф

на этапе котлована (2015 год) дом №1
Зображення

2 года спустя дом №1
(этот прайсик выкладывал Первый не так давно)

Зображення
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