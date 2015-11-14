Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Из плюсов, конечно, это в первую очередь планировка, 5-6 квартир на этаже, 3-4 лифта, парковка возле дома. Из минусов дом не утеплен, хотя для 50-60см кирпича может и не очень актуально, да и сколько там той зимы Не понял только зачем в той квартире внутреннее утепление при таком количестве секций чугунных батарей.
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Наверное таки 50-60 см кирпича, особенно силикатного, не очень греют зимой, пусть и короткой.
innamax2008 написав:Бизнес потому и бизнес, он считает и никуда не спешит, иногда ошибается, но лучше ошибиться и остаться с 50 000$ США, чем поспешить и влететь на полтос. Не заработаете никто не считает.
С целью страхования рисков изменения цен осуществляется хеджирование. Но это слишком сложно для провинциальных, фин. аналитиков (так называемых). В одесской бурсе их такому не учили.
Хеджирование рисков по недвижимости в Украине? Я так понимаю вас из Одесской бурсы выгнали за неуспеваемость.
Эгоист - самоучка. Отсюда и ненависть ко всем, кто получил образование.
Еще несколько дней просмотров такого унылого г... и критерии, возможно, немного упадут. Но точно не до такой степени...
Вы покажите что считаете приличным? Может вы хотите с "товарищ приехал" купить 1к с евроремонтом в "ГП 30-32" или ЖК Голосеево за 50-55 куе купить?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Serg-ik написав:КГС начал продажи во 2 и 3 доме ЖК Манхеттен... Граждане...это ж....15 квартир на этаже, 36 этажей и ...
Сміттєвидалення: проектом не передбачено.
я как представлю себе утро успешных людей с пакетом мусора, человек 10 в лифте....5 лифтов....ржунимагу
А по вашему мусоропровод сразу повышает "благородность" недвиги? В ряде стран мусоропроводы вообще запрещены. Не уверен на 100% но подозреваю, что в современном жилье в той же Европе и США их не используют. Кроме того мусоропровод = невозможность разделения мусора
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Anadonta написав:Всем добрый вечер! Все мы пишем, что цены падают и все такое. А что на деле? Товарищ приехал на пару недель - хочет купить под аренду 1 - 2 комнатную квартиру. Только правый берег (идеально - Голосеевский р-н). С ремонтом, мебелью и техникой. Бюджет 40 - 60 тыс. дол. (аренда планируется на уровне 8 - 12 тыс. грн.). Катались почти 2 дня - посмотрели десяток вариантов. Ничего толкового нет. Совковый шлак: 1-комн. - от 40 штук, 2-комн. - от 55. Новострой - от 45 (всякий фуфел типа "Британского квартала"), получше - от 60 (Лико-град), 65 (Венеция). И все никакое!!! Может кто видел что приличное последнее время? Поделитесь, плиз...
2 трехи в жк тампере с винтажными ремонтами.
Первый нормальный ремонт на фото?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.