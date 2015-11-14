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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:19
Покупатель купив дом за 190 тыс. долл. показал "дулю"аирмаксу, реусу, джи_пи и эгоисту
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:22
zahar_
Пока в приоритете этот вариант:
На фото квартира выглядит лучше, чем в реале (очень много мелких косяков, материалы самые бюджетные). Ориентация окон не очень удачная (в углу дома).
Но доходность, если верить хозяину (якобы у него есть клиент на 14 тыс. в месяц), вполне приемлемая.
На мой взгляд, больше чем за 12 ее не сдать...
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...стояку уютных винтажных хрущиков"с библиотекой" на Тампере...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:43
Дизайн, конечно, "на любителя". Имхо, специфический вариант и для аренды, и для продажи.
А что значит "есть клиент"? Т.е. кто-то уже 2 месяца его уговаривает пустить пожить за 14 тыс.?
Додано: Пон 16 кві, 2018 23:38
Цена, скажем, очень не маленькая. Это сколько же будут монолиты в Эврике стоить?
По отзывам в Венеции совсем плохо со звукоизоляцией между квартирами, поэтому расположение в углу дома может быть плюсом.
В Ликограде однушку такого типа, по информации в ветке аренды, сдали быстро за 13. Ориентируйтесь 12-14 в зависимости от сезона и везения.
Почему именно этот класс? Рентабельность в экономе сейчас чуть выше (хотя и тут 9% вырисовывается), амортизация меньше.
На подходе много вариантов в Акценте и первой очереди Эврики, которые до конца года получат ПС. Будет большой выбор в виде вторички. Но нужно учитывать, что аренда на некоторое время просядет. Люди будут думать, зачем снимать за 14, если есть много вариантов по 7-10 ближе к метро. Все-таки не центр. Снимать будут те, кто считает деньги.
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