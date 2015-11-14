Додано: Пон 16 кві, 2018 23:38

Anadonta написав: Пока в приоритете этот вариант: https://rieltor.ua/flats-sale/view/8391396/

На фото квартира выглядит лучше, чем в реале (очень много мелких косяков, материалы самые бюджетные). Ориентация окон не очень удачная (в углу дома). Пока в приоритете этот вариант:На фото квартира выглядит лучше, чем в реале (очень много мелких косяков, материалы самые бюджетные). Ориентация окон не очень удачная (в углу дома).

Anadonta написав: Но доходность, если верить хозяину (якобы у него есть клиент на 14 тыс. в месяц), вполне приемлемая.

На мой взгляд, больше чем за 12 ее не сдать... Но доходность, если верить хозяину (якобы у него есть клиент на 14 тыс. в месяц), вполне приемлемая.На мой взгляд, больше чем за 12 ее не сдать...

Цена, скажем, очень не маленькая. Это сколько же будут монолиты в Эврике стоить?По отзывам в Венеции совсем плохо со звукоизоляцией между квартирами, поэтому расположение в углу дома может быть плюсом.В Ликограде однушку такого типа, по информации в ветке аренды, сдали быстро за 13. Ориентируйтесь 12-14 в зависимости от сезона и везения.Почему именно этот класс? Рентабельность в экономе сейчас чуть выше (хотя и тут 9% вырисовывается), амортизация меньше.На подходе много вариантов в Акценте и первой очереди Эврики, которые до конца года получат ПС. Будет большой выбор в виде вторички. Но нужно учитывать, что аренда на некоторое время просядет. Люди будут думать, зачем снимать за 14, если есть много вариантов по 7-10 ближе к метро. Все-таки не центр. Снимать будут те, кто считает деньги.