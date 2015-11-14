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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:19
Покупатель купив дом за 190 тыс. долл. показал "дулю"аирмаксу, реусу, джи_пи и эгоисту
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:22
zahar_
Пока в приоритете этот вариант:
На фото квартира выглядит лучше, чем в реале (очень много мелких косяков, материалы самые бюджетные). Ориентация окон не очень удачная (в углу дома).
Но доходность, если верить хозяину (якобы у него есть клиент на 14 тыс. в месяц), вполне приемлемая.
На мой взгляд, больше чем за 12 ее не сдать...
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...стояку уютных винтажных хрущиков"с библиотекой" на Тампере...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:43
Дизайн, конечно, "на любителя". Имхо, специфический вариант и для аренды, и для продажи.
А что значит "есть клиент"? Т.е. кто-то уже 2 месяца его уговаривает пустить пожить за 14 тыс.?
Додано: Пон 16 кві, 2018 23:38
Цена, скажем, очень не маленькая. Это сколько же будут монолиты в Эврике стоить?
По отзывам в Венеции совсем плохо со звукоизоляцией между квартирами, поэтому расположение в углу дома может быть плюсом.
В Ликограде однушку такого типа, по информации в ветке аренды, сдали быстро за 13. Ориентируйтесь 12-14 в зависимости от сезона и везения.
Почему именно этот класс? Рентабельность в экономе сейчас чуть выше (хотя и тут 9% вырисовывается), амортизация меньше.
На подходе много вариантов в Акценте и первой очереди Эврики, которые до конца года получат ПС. Будет большой выбор в виде вторички. Но нужно учитывать, что аренда на некоторое время просядет. Люди будут думать, зачем снимать за 14, если есть много вариантов по 7-10 ближе к метро. Все-таки не центр. Снимать будут те, кто считает деньги.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:03
Ага. Первый засцал вкладыватся - начало строительство было проблемным. И покупателей надурили - вместо трёх лифтов сделали два, и перед частью квартир вгатили ещё одну свечку, хотя изначально их наверняка продаваи как видовые.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:20
В фуцманском городке Лондон в январе наблюдалось удешевление жилья
Зато в Киеве форумные туфтогоны трындят что если жильё в хорошем месте, то тока БУИТ ДОРОЖАТЬ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:31
3 мифа о ценах в недвижимости. Что говорят эксперты и статистика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я как-то спрашивал про модный Тетрис или что-то похожее, у Первого, он ответил, что там есть какая-то автоматическая система, а не просто мусоропровод. Но дело не в самом мусоропроводе.
Я представил картину, когда лифты с утречка собирают жителей с 36 этажей и все в лифте едут с пакетами мусора, а потом стройным рядом из лифта -к мусорному баку. красота
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:45
этаж 6й, парадное думаю где то на 4/4-, как и во всех "шоколадках", где мне приходилось бывать - это дома конца 80х/начала 90х
я ведь почему спрашивал - если мои предположения (грубые и весьма ламерские - у меня нет опыта подобных ремонтов) верны и потратив еще 15000$ в ремонт/технику/мебель эту квартиру можно будет сдать за 12000 грн (место имхо норм) - то вот вам и рентабельность 10% годовых
интриги добавляет то, шо ее начали показывать только вчера, я узнаю когда возьмут задаток - интересно посмотреть за сколько в итоге ее купят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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