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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 874875876877

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:19

Покупатель купив дом за 190 тыс. долл. показал "дулю"аирмаксу, реусу, джи_пи и эгоисту https://24tv.ua/rezidentsiyi_posliv_gol ... li_n948816
Зображення
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:22

zahar_

Пока в приоритете этот вариант: https://rieltor.ua/flats-sale/view/8391396/
На фото квартира выглядит лучше, чем в реале (очень много мелких косяков, материалы самые бюджетные). Ориентация окон не очень удачная (в углу дома).
Но доходность, если верить хозяину (якобы у него есть клиент на 14 тыс. в месяц), вполне приемлемая.
На мой взгляд, больше чем за 12 ее не сдать...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Покупатель купив дом за 190 тыс. долл. показал "дулю"

...стояку уютных винтажных хрущиков"с библиотекой" на Тампере...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:43

  Anadonta написав:Но доходность, если верить хозяину (якобы у него есть клиент на 14 тыс. в месяц), вполне приемлемая.
На мой взгляд, больше чем за 12 ее не сдать...

Дизайн, конечно, "на любителя". Имхо, специфический вариант и для аренды, и для продажи.
А что значит "есть клиент"? Т.е. кто-то уже 2 месяца его уговаривает пустить пожить за 14 тыс.?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 23:38

  Anadonta написав:Пока в приоритете этот вариант: https://rieltor.ua/flats-sale/view/8391396/
На фото квартира выглядит лучше, чем в реале (очень много мелких косяков, материалы самые бюджетные). Ориентация окон не очень удачная (в углу дома).

Цена, скажем, очень не маленькая. Это сколько же будут монолиты в Эврике стоить?
По отзывам в Венеции совсем плохо со звукоизоляцией между квартирами, поэтому расположение в углу дома может быть плюсом.
  Anadonta написав:Но доходность, если верить хозяину (якобы у него есть клиент на 14 тыс. в месяц), вполне приемлемая.
На мой взгляд, больше чем за 12 ее не сдать...

В Ликограде однушку такого типа, по информации в ветке аренды, сдали быстро за 13. Ориентируйтесь 12-14 в зависимости от сезона и везения.

Почему именно этот класс? Рентабельность в экономе сейчас чуть выше (хотя и тут 9% вырисовывается), амортизация меньше.
На подходе много вариантов в Акценте и первой очереди Эврики, которые до конца года получат ПС. Будет большой выбор в виде вторички. Но нужно учитывать, что аренда на некоторое время просядет. Люди будут думать, зачем снимать за 14, если есть много вариантов по 7-10 ближе к метро. Все-таки не центр. Снимать будут те, кто считает деньги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:03

  Xenon написав:По поводу ЖК Автограф

на этапе котлована (2015 год) дом №1
Зображення

2 года спустя дом №1
(этот прайсик выкладывал Первый не так давно)

Зображення

Ага. Первый засцал вкладыватся - начало строительство было проблемным. И покупателей надурили - вместо трёх лифтов сделали два, и перед частью квартир вгатили ещё одну свечку, хотя изначально их наверняка продаваи как видовые. https://www.youtube.com/watch?v=yWA0x5Pm7oI
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:20

В фуцманском городке Лондон в январе наблюдалось удешевление жилья https://interfax.com.ua/news/economic/491091.html
Как говорится в пресс-релизе Acadata, по сравнению с декабрем жилье в Лондоне в среднем подешевело на 0,8%, до 593 тыс. 396 фунтов стерлингов ($822 тыс.).

Самое значительное снижение наблюдалось в более дорогих районах британской столицы: в Уондсворте - на 14,9% по сравнению с январем 2017 года, в Саутуарке - на 12,2%, в Сити - на 10,8%. В общей сложности, цены на жилую недвижимость в 11 самых престижных районах Лондона упали в среднем на 3,8%, а стоимость домов в 11 самых дешевых районах уменьшилась на 0,5%

Зато в Киеве форумные туфтогоны трындят что если жильё в хорошем месте, то тока БУИТ ДОРОЖАТЬ. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:31

3 мифа о ценах в недвижимости. Что говорят эксперты и статистика

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/3_m ... ent=3_mifa
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А по вашему мусоропровод сразу повышает "благородность" недвиги?
В ряде стран мусоропроводы вообще запрещены.
Не уверен на 100% но подозреваю, что в современном жилье в той же Европе и США их не используют.
Кроме того мусоропровод = невозможность разделения мусора

Я как-то спрашивал про модный Тетрис или что-то похожее, у Первого, он ответил, что там есть какая-то автоматическая система, а не просто мусоропровод. Но дело не в самом мусоропроводе.
Я представил картину, когда лифты с утречка собирают жителей с 36 этажей и все в лифте едут с пакетами мусора, а потом стройным рядом из лифта -к мусорному баку. красота
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:45

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:вопрос знатокам:

антоновича 88, однушка 35 м, совкошлак, бабушатник, окна во двор, хозяева просят 40 куе

реально ли вложив еще пятнаху зелени в ремонт технику и мебель сдавать ее за 12000 грн?

Не считаю себя знатоком, все ИМХО
если можно перепланировать под студио с маленькой спальней то реально
но этаж и состояние парадного тоже играют роль
в общем маловато вводных...



Зображення

этаж 6й, парадное думаю где то на 4/4-, как и во всех "шоколадках", где мне приходилось бывать - это дома конца 80х/начала 90х
я ведь почему спрашивал - если мои предположения (грубые и весьма ламерские - у меня нет опыта подобных ремонтов) верны и потратив еще 15000$ в ремонт/технику/мебель эту квартиру можно будет сдать за 12000 грн (место имхо норм) - то вот вам и рентабельность 10% годовых
интриги добавляет то, шо ее начали показывать только вчера, я узнаю когда возьмут задаток - интересно посмотреть за сколько в итоге ее купят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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