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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 876877878879880>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:12

  kingkongovets написав:3 мифа о ценах в недвижимости. Что говорят эксперты и статистика

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/3_m ... ent=3_mifa

Это песец господа финансисты - после того как эти клоуны с ЛУН посчитали сколько в Киеве введено в эксплуатацию квартир в 2017 году принимать всерьёз их "аналитику" нет никакой возможности
Далее делим 1,6 млн кв. м на площадь все той же средней квартиры в 50 кв. м, и получаем, что в 2017 году в Киеве было сдано в эксплуатацию 33 тыс. квартир.. В то же время, по примерным оценкам ЛУН.ua, за прошедший год в столичных новостройках продано около 40 тыс. квартир.

Прикольно. Андрей мимА со своеими 33 тысячами квартир жидко обделался, а все делают вид что не видят его брехню.
Зображення
ККЦ зачем вы тяните на топик информационный фуфел от андрея мимА, который даже неспособен установить сколько в реальности квартир в сданых эксплуатацию домах в 2017 в Киеве? :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:18

  kingkongovets написав:3 мифа о ценах в недвижимости. Что говорят эксперты и статистика

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/3_m ... ent=3_mifa

Эксперд обосрался уже в первом пункте:
Миф первый. Изменение цен, которого нет

Средняя цена на квадратный метр в Киеве на апрель 2018 года установилась на отметке 22 000 грн или 830$. При этом «серьезные» изменения в последние года три, на самом деле, происходят только в заголовках новостей — «цена на квадрат в столице выросла», «стоимость квартир в новостройке падает». Только речь идет о единицах процентов, десятках долларов или сотнях гривен.

Но пару абзацев ниже:
В долларе, впрочем, спуск заметнее. С 1040$/кв. м в апреле 2015-го и 830$/кв. м в апреле нынешнем. Но, опять же, цифры эти больше про колебания курса, но не про серьезные рыночные изменения.

О да )))) Ну всего-то на -20% вниз ))

Дальше идёт вообще вода полная «по оценкам экспердов», «при стабильном курсе» и пр.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Эксперд обосрался уже в первом пункте:

да и в последнем он недоговаривает
единственное что может сужаться, это прослойка под названием «маржа застройщика». Но, как мы все прекрасно понимаем, это последнее, что будет сокращать любой предприниматель. Таким образом, этого давления пока хватает лишь на сдерживание роста, но ни как ни на снижение.

Маржу зарабатывают и производители материалов ( цемент, песок, бетон, асфальт, арматура, стекло и т.п.) и перевозчики и арендодатели техники, поставщики электрооборудования. Конечно, сейчас, когда там бум и спрос, маржу никто не сокращает. Грося с ремонтами дорог разогревает рынок
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:33

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:3 мифа о ценах в недвижимости. Что говорят эксперты и статистика

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/3_m ... ent=3_mifa

Эксперд обосрался уже в первом пункте:
Миф первый. Изменение цен, которого нет

Средняя цена на квадратный метр в Киеве на апрель 2018 года установилась на отметке 22 000 грн или 830$. При этом «серьезные» изменения в последние года три, на самом деле, происходят только в заголовках новостей — «цена на квадрат в столице выросла», «стоимость квартир в новостройке падает». Только речь идет о единицах процентов, десятках долларов или сотнях гривен.

Но пару абзацев ниже:
В долларе, впрочем, спуск заметнее. С 1040$/кв. м в апреле 2015-го и 830$/кв. м в апреле нынешнем. Но, опять же, цифры эти больше про колебания курса, но не про серьезные рыночные изменения.

О да )))) Ну всего-то на -20% вниз ))

Дальше идёт вообще вода полная «по оценкам экспердов», «при стабильном курсе» и пр.

Я тоже выше отметил, что ККЦ притащил на форум откровенную ложь от андрея мимА. Вообще мне по заливанию мне этот андрей мимА напоминает форумного загонщика в бетон аркада.
Оба врут, и не краснеют.
Реальность видится таковой - шаромыги трохы подкормили андрея мимА капустой, но он и "высрал" новость о якобы 40 тыс. продаж у застройщиков.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В реальности Автограф за 36 месяцев с 520 баксов за метр улетел к 1100 баксам. и не надо все списывать на степень готовности. А -20% рынок сделал за счет -40% по уютным трешкам с библиотекой на Тампере.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:46

  airmax78 написав:В реальности Автограф за 36 месяцев с 520 баксов за метр улетел к 1100 баксам. и не надо все списывать на степень готовности. А -20% рынок сделал за счет -40% по уютным трешкам с библиотекой на Тампере.

Там стата типо по новостроям ;)
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:50

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:В реальности Автограф за 36 месяцев с 520 баксов за метр улетел к 1100 баксам. и не надо все списывать на степень готовности. А -20% рынок сделал за счет -40% по уютным трешкам с библиотекой на Тампере.

Там стата типо по новостроям ;)

Тогда это абсолютно левая стата. Потому что, к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: где-то больше, где-то меньше. Где-то, где мало кто ожидал, что сделают хорошо (Автограф, Квартет), или что сделают настолько хорошо (типа РТ или ЦП)- неприлично.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: где-то больше, где-то меньше.

Это доллар ушёл вниз. Бизнес ждёт по 29-30 грн согласно опроса НБУ
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:00

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:В реальности Автограф за 36 месяцев с 520 баксов за метр улетел к 1100 баксам. и не надо все списывать на степень готовности. А -20% рынок сделал за счет -40% по уютным трешкам с библиотекой на Тампере.

Там стата типо по новостроям ;)

Тогда это абсолютно левая стата. Потому что, к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: где-то больше, где-то меньше. Где-то, где мало кто ожидал, что сделают хорошо (Автограф, Квартет), или что сделают настолько хорошо (типа РТ или ЦП)- неприлично.

Дайте табличку с цифрами сколько было а сколько стало в этих квартет цп и рт.
:evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:06

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:В реальности Автограф за 36 месяцев с 520 баксов за метр улетел к 1100 баксам. и не надо все списывать на степень готовности. А -20% рынок сделал за счет -40% по уютным трешкам с библиотекой на Тампере.

Там стата типо по новостроям ;)

Тогда это абсолютно левая стата. Потому что, к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: где-то больше, где-то меньше. Где-то, где мало кто ожидал, что сделают хорошо (Автограф, Квартет), или что сделают настолько хорошо (типа РТ или ЦП)- неприлично.

Кроме ОР, РТ, ЦП и прочих замков розовых единорогов существуют Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики, которых в разы больше, поэтому именно они и делают статистику. ;)
Вэлкам ту зэ риэл волд, Нео! :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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