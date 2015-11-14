Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тогда это абсолютно левая стата. Потому что, к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: где-то больше, где-то меньше. Где-то, где мало кто ожидал, что сделают хорошо (Автограф, Квартет), или что сделают настолько хорошо (типа РТ или ЦП)- неприлично.
Кроме ОР, РТ, ЦП и прочих замков розовых единорогов существуют Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики, которых в разы больше, поэтому именно они и делают статистику. Вэлкам ту зэ риэл волд, Нео!
Ну так и посмотрите динамику по Мордору, который еще в 16м можно было покупать ГОТОВЫЙ па500 - любой этаж и любая планировка. Посмотрите на динамику в Варшавском и Эврике.
Рыба-сом написав:Кроме ОР, РТ, ЦП и прочих замков розовых единорогов существуют Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики, которых в разы больше, поэтому именно они и делают статистику. Вэлкам ту зэ риэл волд, Нео!
А шо мордор подешевел? есть па 550? Может Варшавский дешевле стал?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
airmax78 написав:Тогда это абсолютно левая стата. Потому что, к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: где-то больше, где-то меньше. Где-то, где мало кто ожидал, что сделают хорошо, или что сделают настолько хорошо - неприлично.
Хороший пример лучше тысячи слов. Захар сидит в библиотеке обложенный матчастью и не может привести ни одного примера с 15-ого года удешевления новостроя на котловане. Недавно проговорился, что однушка в Эврике летом 15 (на минимумах курса = максимум цены) стоила 20,5 (сейчас продают 39). Сейчас аналогичная в прайсе 24,75 при более высоких рисках. Судя по тому, что отписывались про Варшавскому, там рост цены еще больше. И это эконом. В Бизнесе, судя по вздохам про упущенные возможности, подорожание еще сильней. Про вторичку отписывался только J_P, что сегменте, где он искал, цены тоже подросли и нет ничего приличного. Что творится на вторичке для всех темный лес, так как никто не прозванивает и не мониторит. В моем городе однушки в спальниках за последние 2 года выросли. Индекс Домика вырос, но в форумной реальности совкошлак продолжает лететь камнем вниз.
Рыба-сом написав:Варшавские и прочие эврикопатриотики, которых в разы больше, поэтому именно они и делают статистику.
К примеру, сейчас свежий воздух в аркадовском "ХОРТИЦЯ" в Патриотике с плановой сдачей в конце 2019 базовая цена сейчас 16 300,00 грн, грубо говоря 625 долл, стартовали продажи в октябре 2017 с базовой цены 14 600 или 545 долл по тогдашнему курсу. В таком же воздухе в 2015 с плановым заселением в 2017 году ДУБРОВИЦЯ - старт продаж в середине февраля 2015 с базовой ценой 12 300 грн, тогда около 475 долл.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
airmax78 написав:Ну так и посмотрите динамику по Мордору, который еще в 16м можно было покупать ГОТОВЫЙ па500 - любой этаж и любая планировка. Посмотрите на динамику в Варшавском и Эврике.
По Мордору: давайте с цифрами ок? А то пока я по прайсам высмотрел только ПА560 двухи по 76м2, а так – от 600 (однухи по 50м2) до 900 за метр (да, это со скидками при 100% оплате). Так что не факт, что продающееся сейчас там ПА100 было куплено пусть даже по 600, а не по 800 или 900 (логично, что «внутренний» Мордор дешевле «внешнего»). Кристер стартовал с 12500грн (ПА500) – это было экстра-дёшево в той местности, народ стремал, что м.б. УКО будет. Трёхи с тех пор там (готовые) отросли на +10% по инфо с этой ветки. А общая идея – см. ниже в ответе Фейслессу.
Faceless написав:
Рыба-сом написав:Варшавские и прочие эврикопатриотики, которых в разы больше, поэтому именно они и делают статистику.
К примеру, сейчас свежий воздух в аркадовском "ХОРТИЦЯ" в Патриотике с плановой сдачей в конце 2019 базовая цена сейчас 16 300,00 грн, грубо говоря 625 долл, стартовали продажи в октябре 2017 с базовой цены 14 600 или 545 долл по тогдашнему курсу. В таком же воздухе в 2015 с плановым заселением в 2017 году ДУБРОВИЦЯ - старт продаж в середине февраля 2015 с базовой ценой 12 300 грн, тогда около 475 долл.
Ну так это ж всё-таки ниже «ПА800 в среднем по палате»? Просто гуана больше стало в общем котле. Поэтому средняя арифметическая сползла с 1000 до 800. В чём несоответствие?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом написав:Кроме ОР, РТ, ЦП и прочих замков розовых единорогов существуют Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики, которых в разы больше, поэтому именно они и делают статистику. Вэлкам ту зэ риэл волд, Нео!
А шо мордор подешевел? есть па 550? Может Варшавский дешевле стал?
Идея следующая: приходите на рынок. Там яблоки 80% по 30 грн, 10% - по 35, 10% - по 25. Через год: 60% по 30 грн, 10% - по 35, 30% - по 25. Отсюда и падение средней.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Люди обычно просто не пытаются вникнуть, что среднее зависит как от цены, так и от структурных изменений. Т.е. если б, допустим, элитка подешевела на -10% при прочих равных, но её доля выросла б на +10%, то среднее по рынку тоже б подросло, хотя цены «по объектам» упали или не изменились во всех сегментах.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом написав:Ну так это ж всё-таки ниже «ПА800 в среднем по палате»? Просто гуана больше стало в общем котле. Поэтому средняя арифметическая сползла с 1000 до 800. В чём несоответствие?
Я вообще-то указывал на динамику цены в долларе
Давайте по пунктам: 1) В статье была средняя цена по новостроям на моменте и 3 года назад 2) Эйр усомнился 3) Я пояснил, почему динамика среднего по генеральной совокупности отличается от динамики по конкретному объекту (см. выше)
В чём вопрос? Речь шла сугубо о динамике Оркады или ещё какого ЖК?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом написав:Кроме ОР, РТ, ЦП и прочих замков розовых единорогов существуют Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики, которых в разы больше, поэтому именно они и делают статистику. Вэлкам ту зэ риэл волд, Нео!
А шо мордор подешевел? есть па 550? Может Варшавский дешевле стал?
Идея следующая: приходите на рынок. Там яблоки 80% по 30 грн, 10% - по 35, 10% - по 25. Через год: 60% по 30 грн, 10% - по 35, 30% - по 25. Отсюда и падение средней.
Я правильно понял че Мордор не подешевел?. А то начал переживать, обувать кеды и опять в битон
Зы. Могли бы хоть бабушку убрать, потом фотать. Спадщина это страшно
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!