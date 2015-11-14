Додано: Вів 17 кві, 2018 10:48

Люди обычно просто не пытаются вникнуть, что среднее зависит как от цены, так и от структурных изменений.

Т.е. если б, допустим, элитка подешевела на -10% при прочих равных, но её доля выросла б на +10%, то среднее по рынку тоже б подросло, хотя цены «по объектам» упали или не изменились во всех сегментах.

Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.