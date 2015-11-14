А я где-то заявлял, что он подешевел?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А я где-то заявлял, что он подешевел?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы отреагировали на цитату Эйра:
Указав:
Т.е. отсюда делаем вывод, что вы как бы считаете, что "Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики" показывают иную ценовую динамику.
Я привел, что там динамика воздух 2015 /воздух 2017 еще какая положительная
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:12
Возможно, я не сразу разжевал свою идею, поэтому у нас с Вами возникло непонимание.
Если длинно и подробно: Эйр следит за рядом ЖК; при этом данные объекты за это время успели перейти из стадии «котлован» в «готовое» (как пять раз обмусоленный Автограф). Но в это время в Киеве на один условный Автограф строится 5 мордорокристеров и это соотношение всё больше меняется не в пользу первых.
Поэтому
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:13
ну и отлично:-) Бысто Вы в кусты:-)
Сенкс.
укрбуд не вылез с ноля. но 20 кгрн уже добавил...
Блин
Жилой комплекс CRYSTAL HOUSE
от 56 000
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Т.е. несмотря на то, что я столько текста накатал, в стиле "для чайников", так и не поняли, да?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:22
Наткнулся на актуальные цены моих инвестиций от застройщика на сегодня. Посчитал, удивился... Что имеем в цифрах:
1. Киев - 1
Срок инвестиции - 8 месяцев
Было - 800$/м2 (курс 25,8)
Стало - 940$/м2 (курс 26)
Виртуальный рост +17%
2. Киев - 2
Срок инвестиции - 7 месяцев
Было - 765$/м2 (курс 26,3)
Стало - 864$/м2 (курс 26)
Виртуальный рост +13%
3. НеКиев
Срок инвестиции - 4 месяца
Было - 680$/м2 (курс 28)
Стало - 800$/м2 (курс 26)
Виртуальный рост +17%
Продолжаю оставаться скептиком: объемы растут, население уменьшается, экономика в ...опе, перспективы туманны
Кстати, в НеКиеве в Польшу уезжает по ощущениям сильно больше 20% трудоспособного населения и они же главные игроки на рынке недвижимости!!! Хотя историй, что кто-то остался - нет, наоборот все плюются и зарекаются. Но какую то финансовую базу привезли, мир повидали, на то, как можно жить в цивилизации посмотрели. И то - хорошо!
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поэтому в частности возможна ситуация, при которой большинство сегментов в отдельности могут и подорожать, а средняя все равно просесть - из-за изменения структуры предложения.
Но ведь обсуждение как раз началось именно с первой части - что в ряде сегментов наблюдается подорожание даже на фоне снижение средней цены
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вижу, что тут строится целая высосанная из пальца теория на основании ничем не подтвержденной предпосылки, что расширяется часть эконом жилья. Не вижу никакого основания для таких утверждений. За последние годы из прайсов новостроек в нижнем сегменте ушел Мордор. В верхнем сегменте пришел Тетрис. Если изменения долей рынка и происходит, то на считанные проценты.
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:25
Не знаю, поможет ли это оценить тенденции киевской вторички, но судите сами:
Пару лет назад задумался сменить дачу в Ровжах на домик в Лебедевке/Пирново (для не киевлян - это не 65 км от центра, а 38), чтобы проводить там не редкие выходные, а чуть ли не половину времени. К тому же подумываю о замене легковухи на электромобиль, что требует наличия асфальтированных дорог))) и жилья до 40 км от центра Киева (или не больше 100 км на круг, так как в городе заправиться пока тяжело)...
Готовые к продаже дома - полный отстой или неадекватный ценник. Поэтому смотрю больше землю. Так вот мое сугубо личное наблюдение: хорошие участки дорожают и расходятся быстро, отстой - дешевеет. К прошлогоднему ценнику "хороших" нужно прибавить минимум 15% в долларах...
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Началось с обсуждения статьи по ссылке. Эйр сказал "не верю, что средняя снизилась"
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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