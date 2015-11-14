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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 878879880881>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Я правильно понял че Мордор не подешевел?. А то начал переживать, обувать кеды и опять в битон

А я где-то заявлял, что он подешевел?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:В чём вопрос? Речь шла сугубо о динамике Оркады или ещё какого ЖК?

Вы отреагировали на цитату Эйра:
  airmax78 написав:Потому что, к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: где-то больше, где-то меньше.

Указав:
  Рыба-сом написав:Кроме ОР, РТ, ЦП и прочих замков розовых единорогов существуют Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики

Т.е. отсюда делаем вывод, что вы как бы считаете, что "Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики" показывают иную ценовую динамику.
Я привел, что там динамика воздух 2015 /воздух 2017 еще какая положительная
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:12

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:В чём вопрос? Речь шла сугубо о динамике Оркады или ещё какого ЖК?

Вы отреагировали на цитату Эйра:
  airmax78 написав:Потому что, к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: где-то больше, где-то меньше.

Указав:
  Рыба-сом написав:Кроме ОР, РТ, ЦП и прочих замков розовых единорогов существуют Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики

Т.е. отсюда делаем вывод, что вы как бы считаете, что "Мордоры, Кристеры, Миста квитив, Варшавские и прочие эврикопатриотики" показывают иную ценовую динамику.
Я привел, что там динамика воздух 2015 /воздух 2017 еще какая положительная

Возможно, я не сразу разжевал свою идею, поэтому у нас с Вами возникло непонимание.
Если длинно и подробно: Эйр следит за рядом ЖК; при этом данные объекты за это время успели перейти из стадии «котлован» в «готовое» (как пять раз обмусоленный Автограф). Но в это время в Киеве на один условный Автограф строится 5 мордорокристеров и это соотношение всё больше меняется не в пользу первых.
Поэтому
  Рыба-сом написав:Люди обычно просто не пытаются вникнуть, что среднее зависит как от цены, так и от структурных изменений.
Т.е. если б, допустим, элитка подешевела на -10% при прочих равных, но её доля выросла б на +10%, то среднее по рынку тоже б подросло, хотя цены «по объектам» упали или не изменились во всех сегментах.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:13

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Я правильно понял че Мордор не подешевел?. А то начал переживать, обувать кеды и опять в битон

А я где-то заявлял, что он подешевел?

ну и отлично:-) Бысто Вы в кусты:-)
Сенкс.

укрбуд не вылез с ноля. но 20 кгрн уже добавил...
Блин
Жилой комплекс CRYSTAL HOUSE
от 56 000
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:ну и отлично:-) Бысто Вы в кусты:-)
Сенкс.

Т.е. несмотря на то, что я столько текста накатал, в стиле "для чайников", так и не поняли, да?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:22

Наткнулся на актуальные цены моих инвестиций от застройщика на сегодня. Посчитал, удивился... Что имеем в цифрах:

1. Киев - 1
Срок инвестиции - 8 месяцев
Было - 800$/м2 (курс 25,8)
Стало - 940$/м2 (курс 26)
Виртуальный рост +17%

2. Киев - 2
Срок инвестиции - 7 месяцев
Было - 765$/м2 (курс 26,3)
Стало - 864$/м2 (курс 26)
Виртуальный рост +13%

3. НеКиев
Срок инвестиции - 4 месяца
Было - 680$/м2 (курс 28)
Стало - 800$/м2 (курс 26)
Виртуальный рост +17%


Продолжаю оставаться скептиком: объемы растут, население уменьшается, экономика в ...опе, перспективы туманны

Кстати, в НеКиеве в Польшу уезжает по ощущениям сильно больше 20% трудоспособного населения и они же главные игроки на рынке недвижимости!!! Хотя историй, что кто-то остался - нет, наоборот все плюются и зарекаются. Но какую то финансовую базу привезли, мир повидали, на то, как можно жить в цивилизации посмотрели. И то - хорошо!
Loft
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Если длинно и подробно: Эйр следит за рядом ЖК; при этом данные объекты за это время успели перейти из стадии «котлован» в «готовое» (как пять раз обмусоленный Автограф). Но в это время в Киеве на один условный Автограф строится 5 мордорокристеров и это соотношение всё больше меняется не в пользу первых.

Поэтому в частности возможна ситуация, при которой большинство сегментов в отдельности могут и подорожать, а средняя все равно просесть - из-за изменения структуры предложения.
Но ведь обсуждение как раз началось именно с первой части - что в ряде сегментов наблюдается подорожание даже на фоне снижение средней цены
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вижу, что тут строится целая высосанная из пальца теория на основании ничем не подтвержденной предпосылки, что расширяется часть эконом жилья. Не вижу никакого основания для таких утверждений. За последние годы из прайсов новостроек в нижнем сегменте ушел Мордор. В верхнем сегменте пришел Тетрис. Если изменения долей рынка и происходит, то на считанные проценты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:25

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:.... к сожалению, какой комплекс не возьми - везде цена ушла вверх в долларах: ....

...Судя по тому, что отписывались про Варшавскому, там рост цены еще больше.
И это эконом. В Бизнесе, судя по вздохам про упущенные возможности, подорожание еще сильней.
Про вторичку отписывался только J_P, что сегменте, где он искал, цены тоже подросли и нет ничего приличного. Что творится на вторичке для всех темный лес, так как никто не прозванивает и не мониторит. ....

Не знаю, поможет ли это оценить тенденции киевской вторички, но судите сами:
Пару лет назад задумался сменить дачу в Ровжах на домик в Лебедевке/Пирново (для не киевлян - это не 65 км от центра, а 38), чтобы проводить там не редкие выходные, а чуть ли не половину времени. К тому же подумываю о замене легковухи на электромобиль, что требует наличия асфальтированных дорог))) и жилья до 40 км от центра Киева (или не больше 100 км на круг, так как в городе заправиться пока тяжело)...
Готовые к продаже дома - полный отстой или неадекватный ценник. Поэтому смотрю больше землю. Так вот мое сугубо личное наблюдение: хорошие участки дорожают и расходятся быстро, отстой - дешевеет. К прошлогоднему ценнику "хороших" нужно прибавить минимум 15% в долларах...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Поэтому в частности возможна ситуация, при которой большинство сегментов в отдельности могут и подорожать, а средняя все равно просесть - из-за изменения структуры предложения.
Но ведь обсуждение как раз началось именно с первой части - что в ряде сегментов наблюдается подорожание даже на фоне снижение средней цены

Началось с обсуждения статьи по ссылке. Эйр сказал "не верю, что средняя снизилась"
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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