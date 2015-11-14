В моем городе вторичка стабильно катится на саночках с горки. При этом пытается держаться центр (после просадки в 14-15гг). Т.е. расслоение общества на лицо, основная масса беднеет, небольшой % среднего класса и коррупционеров - норм ((
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:30
В моем городе вторичка стабильно катится на саночках с горки. При этом пытается держаться центр (после просадки в 14-15гг). Т.е. расслоение общества на лицо, основная масса беднеет, небольшой % среднего класса и коррупционеров - норм ((
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:46
Кто, по вашим наблюдениям, этот среднестатистический игрок на рынке некиевской недвижимости?
ПС. Не Киев - это "совсем не Киев" или область?
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а сколько "Мордоров" привалило?, не заметили?
КГС-Медовый, Свитлопарк, Миракс, на Каховской, на Замковецкой
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:54
Так тебе все приваливает и приваливает, наваливает и заваливает, а барин все локєйшен хороший шукає да ще й монолит "папяццот".
Так скоро,через пяток годков,аки Мух бомбосховище на территории Радикала купишь, аби хоч щось було у прицентральном!
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:02
НеКиев = областной центр Украины ))
По Киеву - не знаю, не местный, не люблю умничать. Думаю Киев и другие областные центры все же сильно отличаются по тенденциям.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть хитрый план: пусть все-все скупят котлованы, денег больше ни у кого ни на что не будет...и тут я с десяткой баксов...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:36
Так оно и было бы, но ужесточения финмона приостановило продажи. Коррубционеры ждут возможность отмыть деньги через нулевую декларацию.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:40
Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.
зы: а теперь представьте во что превратятся кварталы современных говностроев в ипенях через десяток-другой лет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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