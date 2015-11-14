RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 879880881882883>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:30

  Vlad442 написав:В моем городе однушки в спальниках за последние 2 года выросли.


В моем городе вторичка стабильно катится на саночках с горки. При этом пытается держаться центр (после просадки в 14-15гг). Т.е. расслоение общества на лицо, основная масса беднеет, небольшой % среднего класса и коррупционеров - норм :(((
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 29.07.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:46

  Loft написав:Кстати, в НеКиеве в Польшу уезжает по ощущениям сильно больше 20% трудоспособного населения и они же главные игроки на рынке недвижимости!!! Хотя историй, что кто-то остался - нет, наоборот все плюются и зарекаются. Но какую то финансовую базу привезли, мир повидали, на то, как можно жить в цивилизации посмотрели. И то - хорошо!

Кто, по вашим наблюдениям, этот среднестатистический игрок на рынке некиевской недвижимости?
ПС. Не Киев - это "совсем не Киев" или область?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 46
З нами з: 26.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:За последние годы из прайсов новостроек в нижнем сегменте ушел Мордор

а сколько "Мордоров" привалило?, не заметили?
КГС-Медовый, Свитлопарк, Миракс, на Каховской, на Замковецкой
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7830
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:54

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:За последние годы из прайсов новостроек в нижнем сегменте ушел Мордор

а сколько "Мордоров" привалило?, не заметили?
КГС-Медовый, Свитлопарк, Миракс, на Каховской

Так тебе все приваливает и приваливает, наваливает и заваливает, а барин все локєйшен хороший шукає да ще й монолит "папяццот".
Так скоро,через пяток годков,аки Мух бомбосховище на территории Радикала купишь, аби хоч щось було у прицентральном!
барабашов
 
Повідомлень: 869
З нами з: 16.06.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:02

  Gastarbaiter написав:Кто, по вашим наблюдениям, этот среднестатистический игрок на рынке некиевской недвижимости?
ПС. Не Киев - это "совсем не Киев" или область?


НеКиев = областной центр Украины :)))

По Киеву - не знаю, не местный, не люблю умничать. Думаю Киев и другие областные центры все же сильно отличаются по тенденциям.
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 29.07.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Так тебе все приваливает и приваливает, наваливает и заваливает, а барин все локєйшен хороший шукає да ще й монолит "папяццот".

Есть хитрый план: пусть все-все скупят котлованы, денег больше ни у кого ни на что не будет...и тут я с десяткой баксов...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7830
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:36

  Serg-ik написав:Есть хитрый план: пусть все-все скупят котлованы, денег больше ни у кого ни на что не будет...и тут я с десяткой баксов...

Так оно и было бы, но ужесточения финмона приостановило продажи. Коррубционеры ждут возможность отмыть деньги через нулевую декларацию.

  Эгоист написав:"50% покупателей не могут купить квартиры у застройщиков из-за финмониторинга!" (с) Игорь Никонов

Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3140
З нами з: 22.08.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:40

Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.

Зображення

зы: а теперь представьте во что превратятся кварталы современных говностроев в ипенях через десяток-другой лет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 05.06.16
Подякував: 185 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:50

  kingkongovets написав:Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.

Зображення

зы: а теперь представьте во что превратятся кварталы современных говностроев в ипенях через десяток-другой лет

В город сад. Ведь в них живут самые трудоспособные граждане планеты Земля- украинцы.
Зы. По Вашей инвестиции. Посмотрите Сталинку на мазепы 9.если чё не звонил. Но в лоб будет получше.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12471
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:57

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Так тебе все приваливает и приваливает, наваливает и заваливает, а барин все локєйшен хороший шукає да ще й монолит "папяццот".

Есть хитрый план: пусть все-все скупят котлованы, денег больше ни у кого ни на что не будет...и тут я с десяткой баксов...


Не тысяч конечно, а просто с десяткой. Я правильно понимаю?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 29.01.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 879880881882883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1058, 1059, 1060
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10592 1923246
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 13:51
Tribeca
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21595
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98687
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.