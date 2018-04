Додано: Вів 17 кві, 2018 12:57

Serg-ik написав: барабашов написав: Так тебе все приваливает и приваливает, наваливает и заваливает, а барин все локєйшен хороший шукає да ще й монолит "папяццот". Так тебе все приваливает и приваливает, наваливает и заваливает, а барин все локєйшен хороший шукає да ще й монолит "папяццот".

Есть хитрый план: пусть все-все скупят котлованы, денег больше ни у кого ни на что не будет...и тут я с десяткой баксов... Есть хитрый план: пусть все-все скупят котлованы, денег больше ни у кого ни на что не будет...и тут я с десяткой баксов...



Не тысяч конечно, а просто с десяткой. Я правильно понимаю? Не тысяч конечно, а просто с десяткой. Я правильно понимаю?

