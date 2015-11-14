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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  kingkongovets написав:Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.

Зображення

зы: а теперь представьте во что превратятся кварталы современных говностроев в ипенях через десяток-другой лет

В город сад. Ведь в них живут самые трудоспособные граждане планеты Земля- украинцы.
Зы. По Вашей инвестиции. Посмотрите Сталинку на мазепы 9.если чё не звонил. Но в лоб будет получше.


спасибо, но я интересовался не с целью купить, мне интересно за какое время и по какой цене уйдет этот вариант на антоновича
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:04

Через два десятка лет овнострои конечно будут унылыми.

А во что ты, К-ц, превратишься через 20 лет? В 68 летнего деда?

Будет ли тебе тогда дело до модных МОПов?

До вентфасада?

68 - это больше среднего времени жизни мужчин в Украине.

Это я не в обиду, просто хочу сказать что недвига стареет с нами.

20 лет - это много не только для Мордора, но и для человека

Я так думаю на мой век запаса прочности даже овностроям хватит.

По чем сдаются бабушатники в спальниках (домам по 40-60 лет)? Сдаются за 60% -70% от цены соседнего овностроя.

Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?

На операцию по смене пола :mrgreen:
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Faceless
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2
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:12

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Я правильно понял че Мордор не подешевел?. А то начал переживать, обувать кеды и опять в битон

А я где-то заявлял, что он подешевел?

ну и отлично:-) Бысто Вы в кусты:-)
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укрбуд не вылез с ноля. но 20 кгрн уже добавил...
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1
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:13

  Tribeca написав:Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?

Как вы будете в этом возрасте обслуживать и ремонтировать арендные квартиры, выбивать деньги и выселять арендаторов?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:16

Tribeca На Сталоне посмотрите в 70 лет, в 70 лет жизнь только начинается, дети выросли учить и кормить не нужно, недвижимость в нормальных местах хороший доход приносит. Круиз вокруг Северной Америки, круиз вокруг Южной Америки. А в круше и мордоре, через 20 лет цыгане будут жить, они аренду платить не будут если что, как в лучших местах Валенсии.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:25

  kingkongovets написав:Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.

Как человек проживший в 80е недалеко от Колибриса на ул. Я. Коласа могу сказать, что Борщаговка и тогда была отстоем. Единственное отличие от Троещины - скоростной трамвай
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:25

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?

На операцию по смене пола :mrgreen:

Может за 20 лет накопит на бутылку виски и рассчитается с долгами?

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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:33

  Tribeca написав:Через два десятка лет овнострои конечно будут унылыми.

А во что ты, К-ц, превратишься через 20 лет? В 68 летнего деда?

Будет ли тебе тогда дело до модных МОПов?

До вентфасада?

68 - это больше среднего времени жизни мужчин в Украине.

Это я не в обиду, просто хочу сказать что недвига стареет с нами.

20 лет - это много не только для Мордора, но и для человека

Я так думаю на мой век запаса прочности даже овностроям хватит.

По чем сдаются бабушатники в спальниках (домам по 40-60 лет)? Сдаются за 60% -70% от цены соседнего овностроя.

Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?


во-первых я никогда не пас коров на донбассе, так шо давайте плиз без фамильярностей
во-вторых я уже 21 год сдаю помещения и всегда при выборе объекта инвестиции руководствовался не качеством фасада и красотой мопов, а локейшеном, результатом я более чем доволен и в будущее смотрю с уверенностью, чего бы не было, если бы я как вы или влад ориентировался на "бюджетный сегмент" и
в-третьих прежде чем планировать свою старость рекомендую пересмотреть свою политику по поводу отношения к долгам и обязательствам, а то без зубов можно остаться задолго до почтенного возраста, а то и вообще до него не дожить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:37

  slavek написав:
  kingkongovets написав:Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.

Как человек проживший в 80е недалеко от Колибриса на ул. Я. Коласа могу сказать, что Борщаговка и тогда была отстоем. Единственное отличие от Троещины - скоростной трамвай


самое главное отличие борщаги от трои - то шо борщага находится на правом берегу
и сравнивать борщагу логичнее не с троей, а с лесным - кроме того шо это разные берега днепра отличий нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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