Додано: Вів 17 кві, 2018 13:04

Через два десятка лет овнострои конечно будут унылыми.



А во что ты, К-ц, превратишься через 20 лет? В 68 летнего деда?



Будет ли тебе тогда дело до модных МОПов?



До вентфасада?



68 - это больше среднего времени жизни мужчин в Украине.



Это я не в обиду, просто хочу сказать что недвига стареет с нами.



20 лет - это много не только для Мордора, но и для человека



Я так думаю на мой век запаса прочности даже овностроям хватит.



По чем сдаются бабушатники в спальниках (домам по 40-60 лет)? Сдаются за 60% -70% от цены соседнего овностроя.



Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?