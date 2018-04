Додано: Вів 17 кві, 2018 13:00

Первый написав: kingkongovets написав: Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.







зы: а теперь представьте во что превратятся кварталы современных говностроев в ипенях через десяток-другой лет Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.зы: а теперь представьте во что превратятся кварталы современных говностроев в ипенях через десяток-другой лет

В город сад. Ведь в них живут самые трудоспособные граждане планеты Земля- украинцы.

Зы. По Вашей инвестиции. Посмотрите Сталинку на мазепы 9.если чё не звонил. Но в лоб будет получше. В город сад. Ведь в них живут самые трудоспособные граждане планеты Земля- украинцы.Зы. По Вашей инвестиции. Посмотрите Сталинку на мазепы 9.если чё не звонил. Но в лоб будет получше.



спасибо, но я интересовался не с целью купить, мне интересно за какое время и по какой цене уйдет этот вариант на антоновича спасибо, но я интересовался не с целью купить, мне интересно за какое время и по какой цене уйдет этот вариант на антоновича

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.