Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?
На операцию по смене пола
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Tribeca написав:Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?
Как вы будете в этом возрасте обслуживать и ремонтировать арендные квартиры, выбивать деньги и выселять арендаторов?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Tribeca На Сталоне посмотрите в 70 лет, в 70 лет жизнь только начинается, дети выросли учить и кормить не нужно, недвижимость в нормальных местах хороший доход приносит. Круиз вокруг Северной Америки, круиз вокруг Южной Америки. А в круше и мордоре, через 20 лет цыгане будут жить, они аренду платить не будут если что, как в лучших местах Валенсии.
Tribeca написав:Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?
На операцию по смене пола
Может за 20 лет накопит на бутылку виски и рассчитается с долгами?
Битон это зло. Нет битона - нет зла.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Tribeca написав:Через два десятка лет овнострои конечно будут унылыми.
А во что ты, К-ц, превратишься через 20 лет? В 68 летнего деда?
Будет ли тебе тогда дело до модных МОПов?
До вентфасада?
68 - это больше среднего времени жизни мужчин в Украине.
Это я не в обиду, просто хочу сказать что недвига стареет с нами.
20 лет - это много не только для Мордора, но и для человека
Я так думаю на мой век запаса прочности даже овностроям хватит.
По чем сдаются бабушатники в спальниках (домам по 40-60 лет)? Сдаются за 60% -70% от цены соседнего овностроя.
Ну буду я, глубоким стариком, кушая кашку через трубочку беззубым ртом, сдавать Круши не за 9000, а за 6000 (в сегодняшних ценах). И что? На что мне не хватит? На сиделку? На клизьмы? На кашку?
во-первых я никогда не пас коров на донбассе, так шо давайте плиз без фамильярностей во-вторых я уже 21 год сдаю помещения и всегда при выборе объекта инвестиции руководствовался не качеством фасада и красотой мопов, а локейшеном, результатом я более чем доволен и в будущее смотрю с уверенностью, чего бы не было, если бы я как вы или влад ориентировался на "бюджетный сегмент" и в-третьих прежде чем планировать свою старость рекомендую пересмотреть свою политику по поводу отношения к долгам и обязательствам, а то без зубов можно остаться задолго до почтенного возраста, а то и вообще до него не дожить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.