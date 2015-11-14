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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:45

  slavek написав:
  kingkongovets написав:Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.

Как человек проживший в 80е недалеко от Колибриса на ул. Я. Коласа могу сказать, что Борщаговка и тогда была отстоем. Единственное отличие от Троещины - скоростной трамвай

Фото универсама на Борщаге – это прям игра «найдите 5 отличий с Оболонской площадью тех же годов застройки»:
- тот же универсам
- те же три БПСки торцом
- трамвай
- сквер слева от центрального входа
Разве что нет круговой развязки с переходом.

Если посмотреть, во что превратилась сейчас, то, за исключением сквера, тоже радостного мало.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и сравнивать борщагу логичнее не с троей, а с лесным - кроме того шо это разные берега днепра отличий нет

У Лесного метро есть
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:48

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:и сравнивать борщагу логичнее не с троей, а с лесным - кроме того шо это разные берега днепра отличий нет

У Лесного метро есть


а шо - у борщаги нет?
там даже лес рядом похожий
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:55

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:и сравнивать борщагу логичнее не с троей, а с лесным - кроме того шо это разные берега днепра отличий нет

У Лесного метро есть


а шо - у борщаги нет?

Просветите пожалуйста, с какой станцией метро граничит граница Борщаговки
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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