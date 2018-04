Додано: Вів 17 кві, 2018 13:48

Faceless написав: kingkongovets написав: и сравнивать борщагу логичнее не с троей, а с лесным - кроме того шо это разные берега днепра отличий нет и сравнивать борщагу логичнее не с троей, а с лесным - кроме того шо это разные берега днепра отличий нет

У Лесного метро есть У Лесного метро есть



а шо - у борщаги нет?

там даже лес рядом похожий а шо - у борщаги нет?там даже лес рядом похожий

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.