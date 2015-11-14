Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.
Как человек проживший в 80е недалеко от Колибриса на ул. Я. Коласа могу сказать, что Борщаговка и тогда была отстоем. Единственное отличие от Троещины - скоростной трамвай
Фото универсама на Борщаге – это прям игра «найдите 5 отличий с Оболонской площадью тех же годов застройки»: - тот же универсам - те же три БПСки торцом - трамвай - сквер слева от центрального входа Разве что нет круговой развязки с переходом.
Если посмотреть, во что превратилась сейчас, то, за исключением сквера, тоже радостного мало.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.