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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 881882883884

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:16

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:там никто не доходит - все юзают маршрутки, автобусы и тралик, на борщаге чуть дальше - не принципиально

Ближние - Киото, Шолом-Алейхема, да и Курчатова - еще как ходят пешком.


у меня родители живут аккурат между курчатова и шолома - уверяю вас, вы ошибаетесь
даже с матеюка люди одну остановку норовят проехать

Ну ладно, спорить не буду. Хотя жил одно время на Шолома
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может кому-нибудь будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=5bVATmRNb6k
rusramzik
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:46

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:вопрос знатокам:

антоновича 88, однушка 35 м, совкошлак, бабушатник, окна во двор, хозяева просят 40 куе

реально ли вложив еще пятнаху зелени в ремонт технику и мебель сдавать ее за 12000 грн?

Не считаю себя знатоком, все ИМХО
если можно перепланировать под студио с маленькой спальней то реально
но этаж и состояние парадного тоже играют роль
в общем маловато вводных...



Зображення

этаж 6й, парадное думаю где то на 4/4-, как и во всех "шоколадках", где мне приходилось бывать - это дома конца 80х/начала 90х
я ведь почему спрашивал - если мои предположения (грубые и весьма ламерские - у меня нет опыта подобных ремонтов) верны и потратив еще 15000$ в ремонт/технику/мебель эту квартиру можно будет сдать за 12000 грн (место имхо норм) - то вот вам и рентабельность 10% годовых
интриги добавляет то, шо ее начали показывать только вчера, я узнаю когда возьмут задаток - интересно посмотреть за сколько в итоге ее купят

Если стена между комнатой и кухней не несущая можно сделать уютную ванбедрум.
В 15куе вполне можно вписаться если есть опыт подобных ремонтов.

ЗЫ: интересно за сколько продадут.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:21

  airmax78 написав:
  Первый написав:укрбуд не вылез с ноля. но 20 кгрн уже добавил...
Блин
Жилой комплекс CRYSTAL HOUSE
от 56 000

Пипец... По 56К в состоянии "набрались терпения на 3 года минимум" это абсолютный неликвид, ИМХО.

Треха 102 квадрата от 6 лямов гриши :shock: первого этажа еще нет.

Санфранциско. дальние ипеня Киева. новая очередь - от 27 кгрн за квадрат. старая пол года назад была по 19900.

:shock:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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