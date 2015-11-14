Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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антоновича 88, однушка 35 м, совкошлак, бабушатник, окна во двор, хозяева просят 40 куе
реально ли вложив еще пятнаху зелени в ремонт технику и мебель сдавать ее за 12000 грн?
Не считаю себя знатоком, все ИМХО если можно перепланировать под студио с маленькой спальней то реально но этаж и состояние парадного тоже играют роль в общем маловато вводных...
этаж 6й, парадное думаю где то на 4/4-, как и во всех "шоколадках", где мне приходилось бывать - это дома конца 80х/начала 90х я ведь почему спрашивал - если мои предположения (грубые и весьма ламерские - у меня нет опыта подобных ремонтов) верны и потратив еще 15000$ в ремонт/технику/мебель эту квартиру можно будет сдать за 12000 грн (место имхо норм) - то вот вам и рентабельность 10% годовых интриги добавляет то, шо ее начали показывать только вчера, я узнаю когда возьмут задаток - интересно посмотреть за сколько в итоге ее купят
Если стена между комнатой и кухней не несущая можно сделать уютную ванбедрум. В 15куе вполне можно вписаться если есть опыт подобных ремонтов.
ЗЫ: интересно за сколько продадут.
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