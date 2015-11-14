Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
антоновича 88, однушка 35 м, совкошлак, бабушатник, окна во двор, хозяева просят 40 куе
реально ли вложив еще пятнаху зелени в ремонт технику и мебель сдавать ее за 12000 грн?
Не считаю себя знатоком, все ИМХО если можно перепланировать под студио с маленькой спальней то реально но этаж и состояние парадного тоже играют роль в общем маловато вводных...
этаж 6й, парадное думаю где то на 4/4-, как и во всех "шоколадках", где мне приходилось бывать - это дома конца 80х/начала 90х я ведь почему спрашивал - если мои предположения (грубые и весьма ламерские - у меня нет опыта подобных ремонтов) верны и потратив еще 15000$ в ремонт/технику/мебель эту квартиру можно будет сдать за 12000 грн (место имхо норм) - то вот вам и рентабельность 10% годовых интриги добавляет то, шо ее начали показывать только вчера, я узнаю когда возьмут задаток - интересно посмотреть за сколько в итоге ее купят
Если стена между комнатой и кухней не несущая можно сделать уютную ванбедрум. В 15куе вполне можно вписаться если есть опыт подобных ремонтов.
ЗЫ: интересно за сколько продадут.
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innamax2008 написав:Tribeca На Сталоне посмотрите в 70 лет, в 70 лет жизнь только начинается, дети выросли учить и кормить не нужно, недвижимость в нормальных местах хороший доход приносит. Круиз вокруг Северной Америки, круиз вокруг Южной Америки. А в круше и мордоре, через 20 лет цыгане будут жить, они аренду платить не будут если что, как в лучших местах Валенсии.
У меня есть знакомый. Очень умный. Долларовый миллионер, уже давно. Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.
Реально последние годы похож на развалину.
Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).
Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.
Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.
Я не говорю что нужно ползти на кладбище, но и строить планы что "через 40 лет фасад Круши попортится" - глупо.
Кстати, жить там через пару десятков лет будут не цигане, а те же, кто живет и сейчас: продавщица в бутике, семья офисного планктона, врач (из не очень богатых) и т.д. Словом, обычные люды, не из рожевоокулярного бункера.
Я уже приводил в пример хрущ, который уже второе поколение моих родичей кормит (аренда).
Да, бедненько, но бездельничают и в голодные обмороки не падают.
А то что через 20-30 лет аренда упадет/вырастет по сравнению со среднерыночной - это вилами по воде писано. Главное что-бы она была и ее хватало на сиделку и кашку, и на необходимые медикаменты.
Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.
hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.
Мокрый фасад, потолки 2,7, берег Оболонского проспекта, виды на промзону и депрессивную Оболонь. Это рассчитано на настоящих фанатов Оболони.
hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.
hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.