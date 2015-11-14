Додано: Вів 17 кві, 2018 15:50

innamax2008 написав: Tribeca На Сталоне посмотрите в 70 лет, в 70 лет жизнь только начинается, дети выросли учить и кормить не нужно, недвижимость в нормальных местах хороший доход приносит. Круиз вокруг Северной Америки, круиз вокруг Южной Америки. А в круше и мордоре, через 20 лет цыгане будут жить, они аренду платить не будут если что, как в лучших местах Валенсии. На Сталоне посмотрите в 70 лет, в 70 лет жизнь только начинается, дети выросли учить и кормить не нужно, недвижимость в нормальных местах хороший доход приносит. Круиз вокруг Северной Америки, круиз вокруг Южной Америки. А в круше и мордоре, через 20 лет цыгане будут жить, они аренду платить не будут если что, как в лучших местах Валенсии.

У меня есть знакомый. Очень умный. Долларовый миллионер, уже давно.Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.Реально последние годы похож на развалину.Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.Я не говорю что нужно ползти на кладбище, но и строить планы что "через 40 лет фасад Круши попортится" - глупо.Кстати, жить там через пару десятков лет будут не цигане, а те же, кто живет и сейчас: продавщица в бутике, семья офисного планктона, врач (из не очень богатых) и т.д. Словом, обычные люды, не из рожевоокулярного бункера.Я уже приводил в пример хрущ, который уже второе поколение моих родичей кормит (аренда).Да, бедненько, но бездельничают и в голодные обмороки не падают.А то что через 20-30 лет аренда упадет/вырастет по сравнению со среднерыночной - это вилами по воде писано. Главное что-бы она была и ее хватало на сиделку и кашку, и на необходимые медикаменты.