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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 882883884885>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:16

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:там никто не доходит - все юзают маршрутки, автобусы и тралик, на борщаге чуть дальше - не принципиально

Ближние - Киото, Шолом-Алейхема, да и Курчатова - еще как ходят пешком.


у меня родители живут аккурат между курчатова и шолома - уверяю вас, вы ошибаетесь
даже с матеюка люди одну остановку норовят проехать

Ну ладно, спорить не буду. Хотя жил одно время на Шолома
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может кому-нибудь будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=5bVATmRNb6k
rusramzik
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:46

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:вопрос знатокам:

антоновича 88, однушка 35 м, совкошлак, бабушатник, окна во двор, хозяева просят 40 куе

реально ли вложив еще пятнаху зелени в ремонт технику и мебель сдавать ее за 12000 грн?

Не считаю себя знатоком, все ИМХО
если можно перепланировать под студио с маленькой спальней то реально
но этаж и состояние парадного тоже играют роль
в общем маловато вводных...



Зображення

этаж 6й, парадное думаю где то на 4/4-, как и во всех "шоколадках", где мне приходилось бывать - это дома конца 80х/начала 90х
я ведь почему спрашивал - если мои предположения (грубые и весьма ламерские - у меня нет опыта подобных ремонтов) верны и потратив еще 15000$ в ремонт/технику/мебель эту квартиру можно будет сдать за 12000 грн (место имхо норм) - то вот вам и рентабельность 10% годовых
интриги добавляет то, шо ее начали показывать только вчера, я узнаю когда возьмут задаток - интересно посмотреть за сколько в итоге ее купят

Если стена между комнатой и кухней не несущая можно сделать уютную ванбедрум.
В 15куе вполне можно вписаться если есть опыт подобных ремонтов.

ЗЫ: интересно за сколько продадут.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:21

  airmax78 написав:
  Первый написав:укрбуд не вылез с ноля. но 20 кгрн уже добавил...
Блин
Жилой комплекс CRYSTAL HOUSE
от 56 000

Пипец... По 56К в состоянии "набрались терпения на 3 года минимум" это абсолютный неликвид, ИМХО.

Треха 102 квадрата от 6 лямов гриши :shock: первого этажа еще нет.

Санфранциско. дальние ипеня Киева. новая очередь - от 27 кгрн за квадрат. старая пол года назад была по 19900.

:shock:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:50

  innamax2008 написав:Tribeca На Сталоне посмотрите в 70 лет, в 70 лет жизнь только начинается, дети выросли учить и кормить не нужно, недвижимость в нормальных местах хороший доход приносит. Круиз вокруг Северной Америки, круиз вокруг Южной Америки. А в круше и мордоре, через 20 лет цыгане будут жить, они аренду платить не будут если что, как в лучших местах Валенсии.


У меня есть знакомый. Очень умный. Долларовый миллионер, уже давно.
Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.

Реально последние годы похож на развалину.

Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).

Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.

Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.

Я не говорю что нужно ползти на кладбище, но и строить планы что "через 40 лет фасад Круши попортится" - глупо.

Кстати, жить там через пару десятков лет будут не цигане, а те же, кто живет и сейчас: продавщица в бутике, семья офисного планктона, врач (из не очень богатых) и т.д. Словом, обычные люды, не из рожевоокулярного бункера.

Я уже приводил в пример хрущ, который уже второе поколение моих родичей кормит (аренда).

Да, бедненько, но бездельничают и в голодные обмороки не падают.

А то что через 20-30 лет аренда упадет/вырастет по сравнению со среднерыночной - это вилами по воде писано. Главное что-бы она была и ее хватало на сиделку и кашку, и на необходимые медикаменты.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:58

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:укрбуд не вылез с ноля. но 20 кгрн уже добавил...
Блин
Жилой комплекс CRYSTAL HOUSE
от 56 000

Пипец... По 56К в состоянии "набрались терпения на 3 года минимум" это абсолютный неликвид, ИМХО.

Треха 102 квадрата от 6 лямов гриши :shock: первого этажа еще нет.

Санфранциско. дальние ипеня Киева. новая очередь - от 27 кгрн за квадрат. старая пол года назад была по 19900.

:shock:

Март 2017го - высокие этажи от 33К грн. за метр. По-моему Укрбуд загоняет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:51

  hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Мокрый фасад, потолки 2,7, берег Оболонского проспекта, виды на промзону и депрессивную Оболонь. Это рассчитано на настоящих фанатов Оболони.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:52

  hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Это чё, однуха в состоянии ищем где начать котлован под 70 куе?
Брехня. Уютный дизайнерский 3к хрущ с видом на жд ветку па 31. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... xzdFU.html
А если кирпичом доляровым продавана да по наглой роже?

Будет дешеветь!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:54

  Первый написав:
  hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Это чё, однуха в состоянии ищем где начать котлован 70 куе?
Брехня. Уютный дизайнерский 3к хрущ с видом на жд ветку па 31. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... xzdFU.html
А если кирпичом доляровым продавана да по наглой роже?

Будет дешеветь!

Общая 49 кв. м, кухня - 6 кв. м. Из описания:
Квартира хорошо подойдет для большой семьи или для тех кто ценит комфорт и хорошее окружение.

Издеваются, сволочи.
airmax78
 
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