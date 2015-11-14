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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 883884885886>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:08

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Это чё, однуха в состоянии ищем где начать котлован 70 куе?
Брехня. Уютный дизайнерский 3к хрущ с видом на жд ветку па 31. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... xzdFU.html
А если кирпичом доляровым продавана да по наглой роже?

Будет дешеветь!

Общая 49 кв. м, кухня - 6 кв. м. Из описания:
Квартира хорошо подойдет для большой семьи или для тех кто ценит комфорт и хорошее окружение.

Издеваются, сволочи.

Кто в здравом уме может купить треху в ричмонде за 160 куе, если в 20минутах езды на машине их можно купить ПЯТЬ ШТУК! ПЯТЬ ТРЕХКОМНАТНЫХ КВАРТИР в жилом состоянии!

Или СЕМЬ ДВУХ! СЕМЬ!!!
И все уже с ремонтами. коммуникации и столярка все родное! А все ж в курсе чё при хрущеве го...ммна не делали, не то что сейчас.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... ySocE.html
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Реально последние годы похож на развалину.

Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).

Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.

Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.

Это более глубокая проблема, чем кажется.
Стандартный паттерн.
С 20 до 30-35 зарабатывается на базовые потребности. Квартира, машина, ремонт, дача и т. п. Лишних денег для инвестиций нет. Потом уровень потребления стабилизируется, а уровень доходов растет и начинаются "пенсионные" инвестиции. Купил квартиру, сдал, купил вторую. Вместо того, чтобы вовремя остановиться и увеличить уровень потребления пропорционально доходам, человек все больше и больше занимается накопительством, а потом, после 60 начинаются "у гроба карманов нет".
Инвестировать в недвижимость имеет смысл только до 45-50. Дальше нет смысла закапывать деньги в бетон, который потом прогуляют не дети, так внуки. Если человек не смог с толком на себя потратить в 45, вряд ли он сможет потратить в 60. Потребности уменьшаются, а сил и желания лететь, например, в Бразилию смотреть на водопады не будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:18

  Рыба-сом написав:
  slavek написав:
  kingkongovets написав:Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.

Как человек проживший в 80е недалеко от Колибриса на ул. Я. Коласа могу сказать, что Борщаговка и тогда была отстоем. Единственное отличие от Троещины - скоростной трамвай

Фото универсама на Борщаге – это прям игра «найдите 5 отличий с Оболонской площадью тех же годов застройки»:
- тот же универсам
- те же три БПСки торцом
- трамвай
- сквер слева от центрального входа
Разве что нет круговой развязки с переходом.

Если посмотреть, во что превратилась сейчас, то, за исключением сквера, тоже радостного мало.

Там ещё модный новострой в 80-е был-круглый дом с дурацкими планировками: треугольными кухнями и холом в каждой стене двери. Во что он сейчас превратился. В нём ещё когда-то пост милиции был, чтобы торговцы с оболонского рынка в подъезд по нужде не ходили.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:22

  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:Реально последние годы похож на развалину.

Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).

Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.

Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.

Это более глубокая проблема, чем кажется.
Стандартный паттерн.
С 20 до 30-35 зарабатывается на базовые потребности. Квартира, машина, ремонт, дача и т. п. Лишних денег для инвестиций нет. Потом уровень потребления стабилизируется, а уровень доходов растет и начинаются "пенсионные" инвестиции. Купил квартиру, сдал, купил вторую. Вместо того, чтобы вовремя остановиться и увеличить уровень потребления пропорционально доходам, человек все больше и больше занимается накопительством, а потом, после 60 начинаются "у гроба карманов нет".
Инвестировать в недвижимость имеет смысл только до 45-50. Дальше нет смысла закапывать деньги в бетон, который потом прогуляют не дети, так внуки. Если человек не смог с толком на себя потратить в 45, вряд ли он сможет потратить в 60. Потребности уменьшаются, а сил и желания лететь, например, в Бразилию смотреть на водопады не будет.

Будет, будет. Знаю людей 65-75 катаются по миру. А бизнес в долгосрок не рассматривают, только в короткую. И правильно делают.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:47

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Это чё, однуха в состоянии ищем где начать котлован 70 куе?
Брехня. Уютный дизайнерский 3к хрущ с видом на жд ветку па 31. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... xzdFU.html
А если кирпичом доляровым продавана да по наглой роже?

Будет дешеветь!

Общая 49 кв. м, кухня - 6 кв. м. Из описания:
Квартира хорошо подойдет для большой семьи или для тех кто ценит комфорт и хорошее окружение.

Издеваются, сволочи.

захар_&семейный совет?
Они то знают толк в комфорте :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:06

  Эгоист написав:Зображення

Шо, Эгоист, манят модные МОПы, манят?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

знакомый продает кирпичную 3 на белорусской 45 тыс
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  kingkongovets написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
про границу не скажу, но порталом в мир для борщаги всегда была станция святошин

Ну про "портал" в курсе, но с половины Лесного до Черниговской или Лесной пешком несложно дойти, а вот с Борщаговки до Святошина...


там никто не доходит - все юзают маршрутки, автобусы и тралик, на борщаге чуть дальше - не принципиально

Не сочиняйте ККЦ про - "там никто не доходит - все юзают маршрутки, автобусы и тралик". Люди с сидячей работой и не особо обременённые семейными заботами ходят с начала лесного 13-17 минут до метро в хорошую погоду.
  Faceless написав:Просветите пожалуйста, с какой станцией метро граничит граница Борщаговки. Могу ошибаться

Там далеко идти - от некоторых домов борщаговки до ст. Житомирская - 32-35 минут ходу.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:23

Прохожий

А то!

По-научному подошли и к проектировке кухонь. Заявлено, что малый размер — это не жлобство, а торжество эргономики. Реально был составлен мега-талмуд, где разобрали количество движений, взмахов и прочего сферической хозяйки в кухонном вакууме для приготовления базового набора блюд. По нему были составлены планировка кухни и кухонных гарнитуров. В частности, было подсчитано, что человеку средней комплекции необходимо расстояние не менее 0,4 м между столом и стеной, чтобы встать из-за этого стола. Не возникни данная мысль вовремя, кухни были бы не 6 м², а еще меньше. Кухня в хрущёвках по задумке предназначалась не для диссидентско-либерастических посиделок, а для приготовления пищи и сжирания оной в кратчайшие сроки. И вообще, рабочий должен был массово питаться в столовых, ня коммунизм!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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