Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.
Tribeca написав:Реально последние годы похож на развалину.
Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).
Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.
Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.
Это более глубокая проблема, чем кажется. Стандартный паттерн. С 20 до 30-35 зарабатывается на базовые потребности. Квартира, машина, ремонт, дача и т. п. Лишних денег для инвестиций нет. Потом уровень потребления стабилизируется, а уровень доходов растет и начинаются "пенсионные" инвестиции. Купил квартиру, сдал, купил вторую. Вместо того, чтобы вовремя остановиться и увеличить уровень потребления пропорционально доходам, человек все больше и больше занимается накопительством, а потом, после 60 начинаются "у гроба карманов нет". Инвестировать в недвижимость имеет смысл только до 45-50. Дальше нет смысла закапывать деньги в бетон, который потом прогуляют не дети, так внуки. Если человек не смог с толком на себя потратить в 45, вряд ли он сможет потратить в 60. Потребности уменьшаются, а сил и желания лететь, например, в Бразилию смотреть на водопады не будет.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
kingkongovets написав:Борщаговка. Колибрис. 1970-е. Похоже на комфортный для проживания район. А не на Гарлем, как сегодня.
Как человек проживший в 80е недалеко от Колибриса на ул. Я. Коласа могу сказать, что Борщаговка и тогда была отстоем. Единственное отличие от Троещины - скоростной трамвай
Фото универсама на Борщаге – это прям игра «найдите 5 отличий с Оболонской площадью тех же годов застройки»: - тот же универсам - те же три БПСки торцом - трамвай - сквер слева от центрального входа Разве что нет круговой развязки с переходом.
Если посмотреть, во что превратилась сейчас, то, за исключением сквера, тоже радостного мало.
Там ещё модный новострой в 80-е был-круглый дом с дурацкими планировками: треугольными кухнями и холом в каждой стене двери. Во что он сейчас превратился. В нём ещё когда-то пост милиции был, чтобы торговцы с оболонского рынка в подъезд по нужде не ходили.
Tribeca написав:Реально последние годы похож на развалину.
Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).
Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.
Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.
Это более глубокая проблема, чем кажется. Стандартный паттерн. С 20 до 30-35 зарабатывается на базовые потребности. Квартира, машина, ремонт, дача и т. п. Лишних денег для инвестиций нет. Потом уровень потребления стабилизируется, а уровень доходов растет и начинаются "пенсионные" инвестиции. Купил квартиру, сдал, купил вторую. Вместо того, чтобы вовремя остановиться и увеличить уровень потребления пропорционально доходам, человек все больше и больше занимается накопительством, а потом, после 60 начинаются "у гроба карманов нет". Инвестировать в недвижимость имеет смысл только до 45-50. Дальше нет смысла закапывать деньги в бетон, который потом прогуляют не дети, так внуки. Если человек не смог с толком на себя потратить в 45, вряд ли он сможет потратить в 60. Потребности уменьшаются, а сил и желания лететь, например, в Бразилию смотреть на водопады не будет.
Будет, будет. Знаю людей 65-75 катаются по миру. А бизнес в долгосрок не рассматривают, только в короткую. И правильно делают.
hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.
kingkongovets написав: про границу не скажу, но порталом в мир для борщаги всегда была станция святошин
Ну про "портал" в курсе, но с половины Лесного до Черниговской или Лесной пешком несложно дойти, а вот с Борщаговки до Святошина...
там никто не доходит - все юзают маршрутки, автобусы и тралик, на борщаге чуть дальше - не принципиально
Не сочиняйте ККЦ про - "там никто не доходит - все юзают маршрутки, автобусы и тралик". Люди с сидячей работой и не особо обременённые семейными заботами ходят с начала лесного 13-17 минут до метро в хорошую погоду.
Faceless написав:Просветите пожалуйста, с какой станцией метро граничит граница Борщаговки. Могу ошибаться
Там далеко идти - от некоторых домов борщаговки до ст. Житомирская - 32-35 минут ходу.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
По-научному подошли и к проектировке кухонь. Заявлено, что малый размер — это не жлобство, а торжество эргономики. Реально был составлен мега-талмуд, где разобрали количество движений, взмахов и прочего сферической хозяйки в кухонном вакууме для приготовления базового набора блюд. По нему были составлены планировка кухни и кухонных гарнитуров. В частности, было подсчитано, что человеку средней комплекции необходимо расстояние не менее 0,4 м между столом и стеной, чтобы встать из-за этого стола. Не возникни данная мысль вовремя, кухни были бы не 6 м², а еще меньше. Кухня в хрущёвках по задумке предназначалась не для диссидентско-либерастических посиделок, а для приготовления пищи и сжирания оной в кратчайшие сроки. И вообще, рабочий должен был массово питаться в столовых, ня коммунизм!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!