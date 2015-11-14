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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 883884885886

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Tribeca написав:Реально последние годы похож на развалину.

Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).

Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.

Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.

Это более глубокая проблема, чем кажется.
Стандартный паттерн.
С 20 до 30-35 зарабатывается на базовые потребности. Квартира, машина, ремонт, дача и т. п. Лишних денег для инвестиций нет. Потом уровень потребления стабилизируется, а уровень доходов растет и начинаются "пенсионные" инвестиции. Купил квартиру, сдал, купил вторую. Вместо того, чтобы вовремя остановиться и увеличить уровень потребления пропорционально доходам, человек все больше и больше занимается накопительством, а потом, после 60 начинаются "у гроба карманов нет".
Инвестировать в недвижимость имеет смысл только до 45-50. Дальше нет смысла закапывать деньги в бетон, который потом прогуляют не дети, так внуки. Если человек не смог с толком на себя потратить в 45, вряд ли он сможет потратить в 60. Потребности уменьшаются, а сил и желания лететь, например, в Бразилию смотреть на водопады не будет.
Расскажите свой опыт в этом. Как я понял вы ведёте нормальный образ жизни, без репетитора по русскому языку за 15кгрн. Какой % доход тратите и какая стратегия по инвестированию в будущем?
Loft
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:37

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Это чё, однуха в состоянии ищем где начать котлован 70 куе?
Брехня. Уютный дизайнерский 3к хрущ с видом на жд ветку па 31. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... xzdFU.html
А если кирпичом доляровым продавана да по наглой роже?

Будет дешеветь!

Общая 49 кв. м, кухня - 6 кв. м. Из описания:
Квартира хорошо подойдет для большой семьи или для тех кто ценит комфорт и хорошее окружение.

Издеваются, сволочи.

Перекати поле не понять комфорт и уют и хорошее окружение в клубного дома ЖК Тампере.
Там кинофильм можно снимать -"Эра милосердия-2"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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