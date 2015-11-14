Vlad442 написав:

Tribeca написав: Реально последние годы похож на развалину.



Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).



Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.



Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно. Реально последние годы похож на развалину.Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.

Это более глубокая проблема, чем кажется.Стандартный паттерн.С 20 до 30-35 зарабатывается на базовые потребности. Квартира, машина, ремонт, дача и т. п. Лишних денег для инвестиций нет. Потом уровень потребления стабилизируется, а уровень доходов растет и начинаются "пенсионные" инвестиции. Купил квартиру, сдал, купил вторую. Вместо того, чтобы вовремя остановиться и увеличить уровень потребления пропорционально доходам, человек все больше и больше занимается накопительством, а потом, после 60 начинаются "у гроба карманов нет".Инвестировать в недвижимость имеет смысл только до 45-50. Дальше нет смысла закапывать деньги в бетон, который потом прогуляют не дети, так внуки. Если человек не смог с толком на себя потратить в 45, вряд ли он сможет потратить в 60. Потребности уменьшаются, а сил и желания лететь, например, в Бразилию смотреть на водопады не будет.