Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Реально последние годы похож на развалину.
Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).
Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.
Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.
Это более глубокая проблема, чем кажется. Стандартный паттерн. С 20 до 30-35 зарабатывается на базовые потребности. Квартира, машина, ремонт, дача и т. п. Лишних денег для инвестиций нет. Потом уровень потребления стабилизируется, а уровень доходов растет и начинаются "пенсионные" инвестиции. Купил квартиру, сдал, купил вторую. Вместо того, чтобы вовремя остановиться и увеличить уровень потребления пропорционально доходам, человек все больше и больше занимается накопительством, а потом, после 60 начинаются "у гроба карманов нет". Инвестировать в недвижимость имеет смысл только до 45-50. Дальше нет смысла закапывать деньги в бетон, который потом прогуляют не дети, так внуки. Если человек не смог с толком на себя потратить в 45, вряд ли он сможет потратить в 60. Потребности уменьшаются, а сил и желания лететь, например, в Бразилию смотреть на водопады не будет.
Расскажите свой опыт в этом. Как я понял вы ведёте нормальный образ жизни, без репетитора по русскому языку за 15кгрн. Какой % доход тратите и какая стратегия по инвестированию в будущем?
hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.
Квартира хорошо подойдет для большой семьи или для тех кто ценит комфорт и хорошее окружение.
Издеваются, сволочи.
Перекати поле не понять комфорт и уют и хорошее окружение в клубного дома ЖК Тампере. Там кинофильм можно снимать -"Эра милосердия-2"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.
Моему отцу 78 лет полон сил и здоровья. Живет в частном доме, сад, рыбалка, грибы и т. д. Любит крепко выпить, правда редко, только по праздникам. Еще по теткам может гулять, а вы 50, 68. Гены, наше все.
По-научному подошли и к проектировке кухонь. Заявлено, что малый размер — это не жлобство, а торжество эргономики. Реально был составлен мега-талмуд, где разобрали количество движений, взмахов и прочего сферической хозяйки в кухонном вакууме для приготовления базового набора блюд. По нему были составлены планировка кухни и кухонных гарнитуров. В частности, было подсчитано, что человеку средней комплекции необходимо расстояние не менее 0,4 м между столом и стеной, чтобы встать из-за этого стола. Не возникни данная мысль вовремя, кухни были бы не 6 м², а еще меньше. Кухня в хрущёвках по задумке предназначалась не для диссидентско-либерастических посиделок, а для приготовления пищи и сжирания оной в кратчайшие сроки. И вообще, рабочий должен был массово питаться в столовых, ня коммунизм!
Родители живут в сталинке 50х годов, там кухня конечно побольше чем 6м2 но не мега большая. Так прикол в том что из кухни ведет дверь в комнатку 5м2, легенда гласит что по проекту эта комнатка предназначалась для кухарки(экономки). Все таки комми знали толк в жизни как "для себя"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Первый написав:Кухня в хрущёвках по задумке предназначалась не для диссидентско-либерастических посиделок, а для приготовления пищи и сжирания оной в кратчайшие сроки.
Архитекторы в хрущевках жили во времена, когда они находились под воздействием старых стереотипов. В деревнях в частных домах в начале прошлого века кухни были небольшие, там готовилась пища, а ела большая семья в гостиной, подальше от печи с сопутствующей грязью от дров/угля, запахов готовки и т. п. В дворянских домах в кухне готовила кухарка и кухня не предназначалась для посиделок. В многоэтажных домах стиль жизни изменился, готовили на газу, семьи стали меньше и стали есть на кухне, чтобы не таскать еду в другую комнату. С каждой новой серией размер кухни все увеличивался и увеличивался. Сейчас стандартом является кухня, совмещенная с гостиной. Советское жилье, особенно ранних серий, морально устарело.
Loft написав:Расскажите свой опыт в этом. Как я понял вы ведёте нормальный образ жизни, без репетитора по русскому языку за 15кгрн. Какой % доход тратите и какая стратегия по инвестированию в будущем?
Когда я в прошлый раз поделился подробностями, начался срач. Инвестиции в недвижимость я планировал постепенно сворачивать, а после 50 начать даже продавать и тратить, но тут упали цены и невозможно было устоять. Не хочется попасть как люди, купивших в 2000 новый Ланос по цене квартиры и до сих пор об этом жалеющие. Так что я закопал свои 5 золотых до лучших времен.
Loft написав:Расскажите свой опыт в этом. Как я понял вы ведёте нормальный образ жизни, без репетитора по русскому языку за 15кгрн. Какой % доход тратите и какая стратегия по инвестированию в будущем?
Когда я в прошлый раз поделился подробностями, начался срач. Инвестиции в недвижимость я планировал постепенно сворачивать, а после 50 начать даже продавать и тратить, но тут упали цены и невозможно было устоять. Не хочется попасть как люди, купивших в 2000 новый Ланос по цене квартиры и до сих пор об этом жалеющие. Так что я закопал свои 5 золотых до лучших времен.
Главное, что успели слетать на Мальдивы, как настоящий лендлорд!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США