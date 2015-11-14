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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 884885886887>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:37

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Это чё, однуха в состоянии ищем где начать котлован 70 куе?
Брехня. Уютный дизайнерский 3к хрущ с видом на жд ветку па 31. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... xzdFU.html
А если кирпичом доляровым продавана да по наглой роже?

Будет дешеветь!

Общая 49 кв. м, кухня - 6 кв. м. Из описания:
Квартира хорошо подойдет для большой семьи или для тех кто ценит комфорт и хорошее окружение.

Издеваются, сволочи.

Перекати поле не понять комфорт и уют и хорошее окружение в клубного дома ЖК Тампере.
Там кинофильм можно снимать -"Эра милосердия-2"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.

Моему отцу 78 лет полон сил и здоровья. Живет в частном доме, сад, рыбалка, грибы и т. д. Любит крепко выпить, правда редко, только по праздникам. Еще по теткам может гулять, :D а вы 50, 68. Гены, наше все.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а тт тем временем растет

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:49

  Первый написав:Прохожий

А то!

По-научному подошли и к проектировке кухонь. Заявлено, что малый размер — это не жлобство, а торжество эргономики. Реально был составлен мега-талмуд, где разобрали количество движений, взмахов и прочего сферической хозяйки в кухонном вакууме для приготовления базового набора блюд. По нему были составлены планировка кухни и кухонных гарнитуров. В частности, было подсчитано, что человеку средней комплекции необходимо расстояние не менее 0,4 м между столом и стеной, чтобы встать из-за этого стола. Не возникни данная мысль вовремя, кухни были бы не 6 м², а еще меньше. Кухня в хрущёвках по задумке предназначалась не для диссидентско-либерастических посиделок, а для приготовления пищи и сжирания оной в кратчайшие сроки. И вообще, рабочий должен был массово питаться в столовых, ня коммунизм!

Родители живут в сталинке 50х годов, там кухня конечно побольше чем 6м2 но не мега большая. Так прикол в том что из кухни ведет дверь в комнатку 5м2, легенда гласит что по проекту эта комнатка предназначалась для кухарки(экономки). Все таки комми знали толк в жизни как "для себя"... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:51

К вопросу кто если не мы. Вот они новые украинцы.Зображення
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Кухня в хрущёвках по задумке предназначалась не для диссидентско-либерастических посиделок, а для приготовления пищи и сжирания оной в кратчайшие сроки.

Архитекторы в хрущевках жили во времена, когда они находились под воздействием старых стереотипов. В деревнях в частных домах в начале прошлого века кухни были небольшие, там готовилась пища, а ела большая семья в гостиной, подальше от печи с сопутствующей грязью от дров/угля, запахов готовки и т. п. В дворянских домах в кухне готовила кухарка и кухня не предназначалась для посиделок.
В многоэтажных домах стиль жизни изменился, готовили на газу, семьи стали меньше и стали есть на кухне, чтобы не таскать еду в другую комнату. С каждой новой серией размер кухни все увеличивался и увеличивался. Сейчас стандартом является кухня, совмещенная с гостиной. Советское жилье, особенно ранних серий, морально устарело.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Loft написав:Расскажите свой опыт в этом. Как я понял вы ведёте нормальный образ жизни, без репетитора по русскому языку за 15кгрн. Какой % доход тратите и какая стратегия по инвестированию в будущем?

Когда я в прошлый раз поделился подробностями, начался срач.
Инвестиции в недвижимость я планировал постепенно сворачивать, а после 50 начать даже продавать и тратить, но тут упали цены и невозможно было устоять. Не хочется попасть как люди, купивших в 2000 новый Ланос по цене квартиры и до сих пор об этом жалеющие.
Так что я закопал свои 5 золотых до лучших времен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:23

  Vlad442 написав:
  Loft написав:Расскажите свой опыт в этом. Как я понял вы ведёте нормальный образ жизни, без репетитора по русскому языку за 15кгрн. Какой % доход тратите и какая стратегия по инвестированию в будущем?

Когда я в прошлый раз поделился подробностями, начался срач.
Инвестиции в недвижимость я планировал постепенно сворачивать, а после 50 начать даже продавать и тратить, но тут упали цены и невозможно было устоять. Не хочется попасть как люди, купивших в 2000 новый Ланос по цене квартиры и до сих пор об этом жалеющие.
Так что я закопал свои 5 золотых до лучших времен.

Главное, что успели слетать на Мальдивы, как настоящий лендлорд! :D
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:35

  Loft написав:Расскажите свой опыт в этом. Как я понял вы ведёте нормальный образ жизни, без репетитора по русскому языку за 15кгрн. Какой % доход тратите и какая стратегия по инвестированию в будущем?



Лофт, уже обсасывали. Нормальный уровень потребления на семью в Киеве сейчас - это от 50 до 100тыс грн/месяц.

Все что ниже - существование, что выше - излишества и сибаритство.

Соотвественно, на сбережения нужно пускать все, что зарабатывается свыше этих самых 50-100килогрн. Это может быть как 10% так и 50% от доходов (смотря какие доходы).

В эту сумму входят все текущие траты, но без капитальных. Например, входит текущий ремонт квартиры где живешь, но не входит капитальный. Входит заправка и страховка машин(ы) и ТО, но не входит покупка новой и т.д.

По недвижимости: желательно иметь диверсифицированный портфель и не держать в киевской (да и вообще в украинской) недвижимости все деньги. Оптимально - думаю около 50%, ну для фанатов, или, если увидел классную возможность - то до 75% активов.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Главное, что успели слетать на Мальдивы, как настоящий лендлорд!

Надеюсь не в последний раз. Годовой аренды с двушки (или даже хорошей однушки) в среднем сегменте вполне хватает на 10 дней отдыха в высокий сезон. Если продать эту двушку, то можно больше 10 лет ездить каждый год.
И это сейчас, когда аренда в валюте не дотягивает ни до цифр 13 года, ни, тем более, 2008. Когда страна вылезет из Ж, надеюсь, что что аренда, что стоимость основных активов будут иметь бОльшую покупательную способность во внешнем мире.
Vlad442
 
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