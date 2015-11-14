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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 884885886887

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:47

  Vlad442 написав:
  Эгоист написав:Главное, что успели слетать на Мальдивы, как настоящий лендлорд!

Надеюсь не в последний раз. Годовой аренды с двушки (или даже хорошей однушки) в среднем сегменте вполне хватает на 10 дней отдыха в высокий сезон. Если продать эту двушку, то можно больше 10 лет ездить каждый год.
И это сейчас, когда аренда в валюте не дотягивает ни до цифр 13 года, ни, тем более, 2008. Когда страна вылезет из Ж, надеюсь, что что аренда, что стоимость основных активов будут иметь бОльшую покупательную способность во внешнем мире.


Влад, все лендлорды только этой надеждой и живут :)

А если серьезно - то доходность аренды в Киеве сейчас очень хорошая.

Да, с одной квартиры на Мальдивах не пожируешь, но ведь за цену 1 квартиры 5 лет назад сейчас можно (или год/два назад можно было) купить 3 квартиры!

Воспринимайте это не как штучную инвестицию, а как вложение денег.

Вложил 30куе - получил 3куе в год. Вложил 100 куе - получил 10куе в год. Вложил 1000куе - получил 100куе в год.
Tribeca
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