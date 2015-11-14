Vlad442 написав:
Надеюсь не в последний раз. Годовой аренды с двушки (или даже хорошей однушки) в среднем сегменте вполне хватает на 10 дней отдыха в высокий сезон. Если продать эту двушку, то можно больше 10 лет ездить каждый год.
И это сейчас, когда аренда в валюте не дотягивает ни до цифр 13 года, ни, тем более, 2008. Когда страна вылезет из Ж, надеюсь, что что аренда, что стоимость основных активов будут иметь бОльшую покупательную способность во внешнем мире.
Влад, все лендлорды только этой надеждой и живут
А если серьезно - то доходность аренды в Киеве сейчас очень хорошая.
Да, с одной квартиры на Мальдивах не пожируешь, но ведь за цену 1 квартиры 5 лет назад сейчас можно (или год/два назад можно было) купить 3 квартиры!
Воспринимайте это не как штучную инвестицию, а как вложение денег.
Вложил 30куе - получил 3куе в год. Вложил 100 куе - получил 10куе в год. Вложил 1000куе - получил 100куе в год.