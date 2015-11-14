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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 884885886887

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:47

  Vlad442 написав:
  Эгоист написав:Главное, что успели слетать на Мальдивы, как настоящий лендлорд!

Надеюсь не в последний раз. Годовой аренды с двушки (или даже хорошей однушки) в среднем сегменте вполне хватает на 10 дней отдыха в высокий сезон. Если продать эту двушку, то можно больше 10 лет ездить каждый год.
И это сейчас, когда аренда в валюте не дотягивает ни до цифр 13 года, ни, тем более, 2008. Когда страна вылезет из Ж, надеюсь, что что аренда, что стоимость основных активов будут иметь бОльшую покупательную способность во внешнем мире.


Влад, все лендлорды только этой надеждой и живут :)

А если серьезно - то доходность аренды в Киеве сейчас очень хорошая.

Да, с одной квартиры на Мальдивах не пожируешь, но ведь за цену 1 квартиры 5 лет назад сейчас можно (или год/два назад можно было) купить 3 квартиры!

Воспринимайте это не как штучную инвестицию, а как вложение денег.

Вложил 30куе - получил 3куе в год. Вложил 100 куе - получил 10куе в год. Вложил 1000куе - получил 100куе в год.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:45

  Tribeca написав:Воспринимайте это не как штучную инвестицию, а как вложение денег.

Вложил 30куе - получил 3куе в год. Вложил 100 куе - получил 10куе в год. Вложил 1000куе - получил 100куе в год.

Тогда всё должно быть наоборот: вложил 10 куе - получил 100 куе через год...
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не вложил ничерта сейчас и получил вместо 1 квартиры 2 квартиры через год может 2 максимум. Осталось только найти кому их потом здать. Особенно с подорожавшей почти в 2 раза комуналкой и выехавшем населении :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:55

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Есть работа для С14 и Национального корпуса с гражданским активом Азова.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 02:04

  prosecutor написав:Не вложил ничерта сейчас и получил вместо 1 квартиры 2 квартиры через год может 2 максимум. Осталось только найти кому их потом здать. Особенно с подорожавшей почти в 2 раза комуналкой и выехавшем населении :)

Для фейслесарів: http://uainfo.org/blognews/1523982193-c ... chnih.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 06:57

  airmax78 написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1914085921935076&id=145276418816044
Есть работа для С14 и Национального корпуса с гражданским активом Азова.



Очередная страница в хрониках Могадишо.

Макс, а почему вы обращаетесь к радикальным бандформированиям? Почему не к полиции?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 07:06

  Frant написав:
  prosecutor написав:Не вложил ничерта сейчас и получил вместо 1 квартиры 2 квартиры через год может 2 максимум. Осталось только найти кому их потом здать. Особенно с подорожавшей почти в 2 раза комуналкой и выехавшем населении :)

Для фейслесарів: http://uainfo.org/blognews/1523982193-c ... chnih.html



Франт, это уже понятно что у аграрной сверхдержавы яркого будующего не будет.

Но зерно выращивать и собирать - авиакосмос не так уж и нужен.

А в контексте ветки так вообще разговор ни о чем - сколько арендаторов-космонавтов? Какая их доля в ЦА покупателей квартир у шаромыг?
Tribeca
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