Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Главное, что успели слетать на Мальдивы, как настоящий лендлорд!
Надеюсь не в последний раз. Годовой аренды с двушки (или даже хорошей однушки) в среднем сегменте вполне хватает на 10 дней отдыха в высокий сезон. Если продать эту двушку, то можно больше 10 лет ездить каждый год. И это сейчас, когда аренда в валюте не дотягивает ни до цифр 13 года, ни, тем более, 2008. Когда страна вылезет из Ж, надеюсь, что что аренда, что стоимость основных активов будут иметь бОльшую покупательную способность во внешнем мире.
Влад, все лендлорды только этой надеждой и живут
А если серьезно - то доходность аренды в Киеве сейчас очень хорошая.
Да, с одной квартиры на Мальдивах не пожируешь, но ведь за цену 1 квартиры 5 лет назад сейчас можно (или год/два назад можно было) купить 3 квартиры!
Воспринимайте это не как штучную инвестицию, а как вложение денег.
Вложил 30куе - получил 3куе в год. Вложил 100 куе - получил 10куе в год. Вложил 1000куе - получил 100куе в год.
Tribeca написав:Воспринимайте это не как штучную инвестицию, а как вложение денег.
Вложил 30куе - получил 3куе в год. Вложил 100 куе - получил 10куе в год. Вложил 1000куе - получил 100куе в год.
Тогда всё должно быть наоборот: вложил 10 куе - получил 100 куе через год...
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Не вложил ничерта сейчас и получил вместо 1 квартиры 2 квартиры через год может 2 максимум. Осталось только найти кому их потом здать. Особенно с подорожавшей почти в 2 раза комуналкой и выехавшем населении
prosecutor написав:Не вложил ничерта сейчас и получил вместо 1 квартиры 2 квартиры через год может 2 максимум. Осталось только найти кому их потом здать. Особенно с подорожавшей почти в 2 раза комуналкой и выехавшем населении
prosecutor написав:Не вложил ничерта сейчас и получил вместо 1 квартиры 2 квартиры через год может 2 максимум. Осталось только найти кому их потом здать. Особенно с подорожавшей почти в 2 раза комуналкой и выехавшем населении
airmax78 написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1914085921935076&id=145276418816044 Есть работа для С14 и Национального корпуса с гражданским активом Азова.
Очередная страница в хрониках Могадишо.
Макс, а почему вы обращаетесь к радикальным бандформированиям? Почему не к полиции?
Тому що в 2014 поліція-міліція на Донбасі нічого не робила для наведення елементарного порядку і підтримки конституційного устрою в Украіні. Тому в мене більше довіри до Азову чи Уна-Унсо ніж до поліції. Особливо на сході держави. Звісно, радикали- націоналісти можуть випадково накрутити хвоста різним ватним трибекам. Пограбувати їх чи морду потовкти.Так то війна, пані вато-трибека!
Tribeca написав:Франт, я в шоке от вашей каши в голове
Каша в голові у тих даунів, що бігають з русо-ордловськими прапорцями і голосують за "крєпкіх хазяйствєнніков" з Опоблоку.
Ви давно були на сході України? Поїдьте в Маріуполь, Слов,янськ і подивіться, як там люди живуть під "крєпкіми хазяйствєнніками". Ну,а в Донецьку і Луганську "хазяйствєнніки" ще крєпші))) Не бажаєте купити для оренди руськомирцям стоячок квартир в Донецьку?