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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франт, вы определитесь, если вы патриот - вы ЗА единую Украину или ПРОТИВ?

В моем понимании патриот не может быть против.


А если ЗА - то извольте принять граждан Украины, где бы они не жили - в Словянске, в Луганске, Донецке или Крыму. И когда Донецк вернется полноценно в Украину, извольте уважать позицию его жителей.

Иначе чем вы от сепара отличаетесь?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:10

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1914085921935076&id=145276418816044
Есть работа для С14 и Национального корпуса с гражданским активом Азова.



Очередная страница в хрониках Могадишо.

Макс, а почему вы обращаетесь к радикальным бандформированиям? Почему не к полиции?

Потому что ребята сами вызывались помочь навести и поддерживать порядок в городе. Вот, хорошая возможность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, циган разгонять - это ж не игровые автоматы и обменники крышевать :)
Tribeca
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