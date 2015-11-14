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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:59
Франт, вы определитесь, если вы патриот - вы ЗА единую Украину или ПРОТИВ?
В моем понимании патриот не может быть против.
А если ЗА - то извольте принять граждан Украины, где бы они не жили - в Словянске, в Луганске, Донецке или Крыму. И когда Донецк вернется полноценно в Украину, извольте уважать позицию его жителей.
Иначе чем вы от сепара отличаетесь?
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Tribeca
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:10
Tribeca написав: airmax78 написав:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1914085921935076&id=145276418816044
Есть работа для С14 и Национального корпуса с гражданским активом Азова.
Очередная страница в хрониках Могадишо.
Макс, а почему вы обращаетесь к радикальным бандформированиям? Почему не к полиции?
Потому что ребята сами вызывались помочь навести и поддерживать порядок в городе. Вот, хорошая возможность.
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airmax78
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