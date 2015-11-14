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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:47

  Vlad442 написав:
  Эгоист написав:Главное, что успели слетать на Мальдивы, как настоящий лендлорд!

Надеюсь не в последний раз. Годовой аренды с двушки (или даже хорошей однушки) в среднем сегменте вполне хватает на 10 дней отдыха в высокий сезон. Если продать эту двушку, то можно больше 10 лет ездить каждый год.
И это сейчас, когда аренда в валюте не дотягивает ни до цифр 13 года, ни, тем более, 2008. Когда страна вылезет из Ж, надеюсь, что что аренда, что стоимость основных активов будут иметь бОльшую покупательную способность во внешнем мире.


Влад, все лендлорды только этой надеждой и живут :)

А если серьезно - то доходность аренды в Киеве сейчас очень хорошая.

Да, с одной квартиры на Мальдивах не пожируешь, но ведь за цену 1 квартиры 5 лет назад сейчас можно (или год/два назад можно было) купить 3 квартиры!

Воспринимайте это не как штучную инвестицию, а как вложение денег.

Вложил 30куе - получил 3куе в год. Вложил 100 куе - получил 10куе в год. Вложил 1000куе - получил 100куе в год.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:45

  Tribeca написав:Воспринимайте это не как штучную инвестицию, а как вложение денег.

Вложил 30куе - получил 3куе в год. Вложил 100 куе - получил 10куе в год. Вложил 1000куе - получил 100куе в год.

Тогда всё должно быть наоборот: вложил 10 куе - получил 100 куе через год...
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не вложил ничерта сейчас и получил вместо 1 квартиры 2 квартиры через год может 2 максимум. Осталось только найти кому их потом здать. Особенно с подорожавшей почти в 2 раза комуналкой и выехавшем населении :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:34

Вчера был на акции возле КМДА - громада требовала от банды В. Кличко прекратить закатывать в бетон историю Киева - Андреевский Спуск и Почтовую Площадь. А также не голосовать за самый большой дерибан земли под застройку в истории Киева - принятие решения о разработке более 200 ДПТ
В. Кличко долго прятался, но активисты донесли до него своё требование.
Зображення
Так что "счётчик" В. Кличко включили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:38

  Frant написав:Вчора був в районі вул.Вербицького і Ревуцького орієнтовно о 18-00.
Відчувався неприємний запах. Сірководень чи етилмеркаптан?)))

А трибека туфтогонит, что в ЖК Вонючка не воняет. :shock:
В конце 2016 "семейный совет" в качестве альтернативы не прочь был и расмотреть 2к в ЖК Вонючка.
Я просвятил "семейный совет" о проблемах этого ЖК. ЖК Вонючка был исключён тогда из списка альтернативных объектов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:49

  zahar_ написав:
  Frant написав:Вчора був в районі вул.Вербицького і Ревуцького орієнтовно о 18-00.
Відчувався неприємний запах. Сірководень чи етилмеркаптан?)))

А трибека туфтогонит, что в ЖК Вонючка не воняет. :shock:


Вы карту смотрели? Где Вербицкого, а где Крушельницкой?

Захар, вы же сами были на Круше недавно, скажите честно - воняло?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Когда страна вылезет из Ж, надеюсь, что что аренда, что стоимость основных активов будут иметь бОльшую покупательную способность во внешнем мире.

Пока страна вылезет из Ж, народ давно к тому времени из страны вылезет.

Около 60-70% трудовых эмигрантов из Украины составляют представители строительных профессий.
Об этом заявил исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич, передает СтройОбзор.

http://stroyobzor.ua/news/stroiteli-sostavlyayut-okolo-70-trudovyh-migrantov-iz-ukrainy.html

В Польше в настоящее время проживают, работают и учатся 2 млн украинцев.

Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло Источник: https://biz.censor.net.ua/n3061742

Господа лендлорды, кто поделится реалиями: много строителей из регионов приезжают в Киев на строительном буме подзаработать? Квартиры у Вас арендуют? Розеток на 20 000 грн в месяц устанавливают?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:07

  Serg-ik написав:http://stroyobzor.ua/news/stroiteli-sostavlyayut-okolo-70-trudovyh-migrantov-iz-ukrainy.html

В Польше в настоящее время проживают, работают и учатся 2 млн украинцев.

Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло Источник: https://biz.censor.net.ua/n3061742

Господа лендлорды, кто поделится реалиями: много строителей из регионов приезжают в Киев на строительном буме подзаработать? Квартиры у Вас арендуют? Розеток на 20 000 грн в месяц устанавливают?

Тут на топике в новостройках только ленлорды теоретики пока. В статусе терпил - трибека в доме №3 и №4 от изначально планируемых сроков просрочка уже более 21 месяца, а влада аркада скоро год будет как динамит.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:15

  Tribeca написав:
Вы карту смотрели? Где Вербицкого, а где Крушельницкой?

Захар, вы же сами были на Круше недавно, скажите честно - воняло?

Пару недель назад был в районе Эпицентра - конкретно воняло с завода Энергия.
Вероятно ты выкуриваешь по пачке примы в день, раз не чувствуешь вони.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:21

  UA написав:
  Tribeca написав:
Вы карту смотрели? Где Вербицкого, а где Крушельницкой?

Захар, вы же сами были на Круше недавно, скажите честно - воняло?

Пару недель назад был в районе Эпицентра - конкретно воняло с завода Энергия.
Вероятно ты выкуриваешь по пачке примы в день, раз не чувствуешь вони.
.
Жаль нет прибора , которым бы можно было зафиксить вонидло возле ЖК Вонючка и сфоткав его показатели выложить фото на форум.
А так трибека до посинения будет рассказывать, что возле ЖК Вонючка не воняет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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